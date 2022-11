Taquería en Salamanca, Gto. cierra su servicio luego de asesinato de 4 colaboradores

Por Laura Villafaña

Salamanca, Gto., 17 de noviembre (ZonaFranca).- La ola de violencia de la que han sido blanco los comerciantes salmantinos no termina. Durante la medianoche de este miércoles, cuatro taqueros perdieron la vida, luego de ser víctimas de un ataque armado mientras atendían su puesto “El Casino” ubicado en la calle Poza Rica de la colonia Bellavista.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) dos de las víctimas perdieron la vida en el lugar y otros dos comerciantes murieron en el hospital.

A través de su cuenta de Facebook la taquería “El Casino”, publicó que no entiende la razón del ataque a su negocio que tras 15 años de trabajo, se verán obligados a cerrar, pues no pueden continuar ante esta tragedia y lamentaron los hechos de delincuencia e impunidad que se vive en la ciudad.

Además hacen un llamado a alzar la voz para que los comerciantes salmantinos vuelvan al trabajo con tranquilidad.

“Estamos de luto por lo sucedido el día de ayer. Nos duele no poder salir a trabajar porque corres el riesgo de que pasen estas terribles situaciones”, escribieron los afectados.

“Nosotros hemos estado para todos ustedes salmantinos hace más de 15 años, atendiéndolos de la mejor manera, pero ya no sabemos si podemos continuar después de esta tragedia, porque no nos arrebataron solo empleados, ellos eran familia para nosotros, y sin cada uno de ellos tacos ‘El Casino’ no podría ser lo mismo”.