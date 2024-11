Germán Larrea envenenó el Río Sonora. Ahora se chupa el agua que quedó sin contaminar

La minera Buenavista de Grupo México contaminó los ríos de Sonora hace diez años, lo que mantiene a los habitantes con enfermedades. Ahora, luego de agotar un río, mandó pipas para extraer agua de otros ríos donde tiene concesiones a la par de que agricultores y ganaderos enfrentan la escasez de agua.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– Después de sobreexplotar el río San Pedro para la producción de cobre de la minera Buenavista, la empresa Grupo México se desplazó hacia el río Bacanuchi, en Sonora, para extraer con pipas el agua de sus pozos concesionados por la Conagua en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, muestra un reciente estudio de la Semarnat.

Ante la escasez de agua en la región y la falta de una respuesta clara del Gobierno federal y estatal, pequeños productores y ganaderos llevan cinco meses bloqueando la carretera Cananea-Bacoachi para intentar impedir el paso de las decenas de pipas, lo que derivó en la presencia de patrullas con policías estatales en julio pasado. Hace un par de semanas se retiraron las pipas.

“La mina ya secó varios pozos aquí en el ejido Zaragoza, el ejido Zapata, el ejido Ojo de Agua (en Cananea). No teniendo agua ahora se está yendo hacia el sur perforando los pozos en el acuífero de Bacoachi y en el acuífero de Bacanuchi. Los niveles no son altos como los que había en el río San Pedro. Entonces estamos defendiendo nuestro futuro. La minera se está expandiendo, ahorita el precio del cobre está aumentando mucho con estas nuevas tecnologías y carros eléctricos”, dijo Humberto de Hoyos Sánchez, uno de los agricultores que han permanecido en este bloqueo desde el inicio.

La empresa del magnate Germán Larrea –que sigue impune tras el derrame en agosto de 2014– rechazó en un comunicado del 10 de julio que realice “saqueo” de agua, ya que ha documentado la legalidad del uso que hace de pozos profundos en la zona.

En efecto, la Conagua ha otorgado concesiones a la minera Buenavista del Cobre con agua de la cuenca del Noroeste para uso industrial en el Gobierno de Calderón (2012), en el Gobierno de Peña Nieto (2013) y, después del derrame de tóxicos de la minera sobre los ríos de esta región en agosto de 2014, una concesión más en la administración de López Obrador (2020), de acuerdo con el Registro de Derechos del Agua de Conagua.

“Durante el recorrido del acuífero 2628 Río Bacanuchi se identificaron pozos de Grupo México en funcionamiento y otra serie de pozos construidos pertenecientes al proyecto del acueducto “La Cabellera”, faltando la conexión de las tuberías. El proyecto denominado ‘La Cabellera’ también incluye la relocalización de volúmenes concesionados del norte al sur del acuífero 2628 Río Bacanuchi. Para esto, la empresa realizó la solicitud de relocalización, destacando la perforación y bombeo de 8 pozos haciendo la acotación de que los volúmenes a extraer están amparados con sus correspondientes Títulos de Concesión de agua subterránea”, plantea un estudio de la Semarnat publicado en marzo de 2024.

El REPDA de la Conagua muestra que en 2020 en el acuífero Río Bacanuchi se tenían tres títulos de concesión a nombre de Buenavista del Cobre (SON151287, SON151058 y 822569), todos para Uso Industrial, que sumaban en total 34 aprovechamientos (pozos) y autorizaban la extracción de un volumen anual de hasta 7,426,519.80 m3/año.

Actualmente en el 2024, el REPDA muestra únicamente uno de esos tres títulos de concesión para uso industrial bajo el registro SON151058, el cual posee un volumen total de 7,426,519.80 m3/año, extraídos en 28 aprovechamientos. Es decir, aunque existe un menor número de concesiones, el número de aprovechamientos (pozos) aumentó y el volumen anual de agua que se puede extraer del acuífero Río Bacanuchi se mantuvo.

“Agotaron lo que tenían en el río San Pedro, que es el que fluye hacia el norte, y vienen hacia el sur; al sur de la minera está el río Bacoachi y el río Bacanuchi. No teniendo agua en el norte, vienen hacia el sur. Uno de los trucos que utilizan ellos es que agotan un pozo, se acaba el agua, transfieren los permisos más al sur. No están haciendo nada ilegal, ya que la ley permite que puedas cambiar la ubicación de tus pozos siempre y cuando sea en el mismo acuífero, pero aquí agotan en el norte, sacan permisos y siguen en los siguientes pueblos al sur que están en el río Sonora. Sí, tienen los pozos, lo que no es ético es irlos cambiando de lugar y están perforando pozos donde no tienen permiso”, observó Humberto.

SEQUÍA Y SAQUEO EN RÍOS SONORA

Los acuíferos cercanos al proyecto minero Buenavista del Cobre, operado por Grupo México en el municipio de Cananea, Sonora, están sobreexplotados, de acuerdo con un estudio de la Semarnat y el Instituto de Agua (IMTA) que realizó monitoreo a inicios de 2024. El Gobernador Alfonso Durazo pidió un segundo estudio y los resultados fueron similares.

El informe concluye: “La evidencia recopilada en campo, junto con los datos satelitales de GRACE, indica que los abatimientos de los acuíferos 2627 Río Bacoachi y 2628 Río Bacanuchi disminuyen en dirección norte a sur, encontrándose las mayores diferencias en los sitios próximos a la mina de Cananea. Este fenómeno es particularmente pronunciado en las áreas cercanas al proyecto minero Buenavista del Cobre, indicando un impacto directo de las actividades mineras en el agotamiento de los recursos hídricos subterráneos. Es necesario revisar las prácticas implementadas por Grupo México para mitigar los impactos medioambientales, ya que la estrategia actual de perforar pozos en la parte sur del acuífero y transportar el agua a través de acueductos hacia el norte para su aprovechamiento no es sustentable si se mantienen los volúmenes de extracción”.

Al respecto, Humberto dijo que este saqueo con varias pipas se suma a una sequía en la zona desértica de Sonora no registrada desde hace cinco décadas.

“Ahorita en estos últimos meses hemos tenido la peor sequía de los últimos 50 años. Con ese solo hecho nuestros manos acuíferos, nuestros pozos han disminuido. Ahora la minera está sacando un promedio de mil, mil 100 pipas diarias, pipas que tienen capacidad de hasta 35 mil litros cada una; es una cantidad estratrosférica. Obviamente todos nuestros pozos han disminuido. Es imposible que mantos acuíferos que han sido saqueados durante tres o cuatro meses con esa cantidad de agua se vayan a reponer, se necesitan varios años y ahora le agrega la sequía pues peor”, afirmó Humberto.

A pesar de que los habitantes de la región afectados se han reunidos con funcionarios de Semarnat, Conagua y del Gobierno estatal, Humberto comentó que la minera tiene “amenazados” y “comprados” a las autoridades. Incluso, dijo, algunos piperos le han comentado que entienden la injusticia, pero, argumentan, ellos deben trabajar para la minera para llevar sustento a sus familias.

“Grupo México y Buenavista del Cobre es la mina de (cobre) más grande de México. Ellos traen un dineral, el dinero no es problema para ellos, y nosotros somos puros pequeños agricultores y ganaderos que durante los últimos cinco meses hemos mantenido el paro con nuestros esfuerzos. A nosotros a diario va gente de la minera a checarnos, nos han tratado de sacar a fuerzas; mandaron 12 patrullas del gobierno del estado. Ya después cambiaron su razón, dijeron que habían ido a ‘protegernos'”, aseveró el habitante de Cananea.

La mayoría de los habitantes de la región son pequeños agricultores y pequeños ganaderos. Ante la falta de agua por sequía y por saqueo de Grupo México han tenido que vender ganado antes de que se muera y han frenado siembras.

