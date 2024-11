La Reforma Judicial y la trampa para sabotearla

Me gustaría plantear una idea que creo que no es tan complicada. La democracia se vacía en todos nuestros países, en primer lugar, con una esfera pública desvirtuada por culpa de unos medios de comunicación y de unas redes sociales en manos de empresas y de intereses políticos, y en el caso extremo de X, en manos de un multimillonario que lo que buscaba era entrar en el gobierno de Trump. En segundo lugar, por un Poder Judicial desvirtuado prácticamente por lo mismo. Es decir, que opera a través del lawfare, a través de la guerra judicial, a favor de intereses políticos o económicos determinados. Incluso a veces, de intereses del narco. Ya no hace falta que trabajen para grandes empresas, incluso a veces es para los sectores más deplorables de nuestras sociedades.

En México, resulta que se ha aprobado una reforma para que sea el pueblo el que elija a los jueces. La derecha y una parte de la izquierda, esa que suele caer en los marcos conservadores, incluso reaccionarios, esa gente que cuando atacan a alguien de izquierda suele decir “algo habrá hecho”, han atacado virulentamente a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum por esa reforma. Como bien han explicado algunos autores, han intentado sabotear con malas artes incluso algunos miembros del Tribunal Supremo.

En España, el constitucionalista y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Pérez Tremps, hizo unas reflexiones que creo que eran muy válidas para lo que ha pasado en México. Él explicaba que incluso cuando existen en una constitución cláusulas de intangibilidad constitucional, es decir, cláusulas que plantean que hay que garantizar la propia constitución o el estado social o los derechos humanos, incluso en esos casos, que es un poco absurdo, porque cuando se plantea eso no se hacen constituciones, se dan golpes de estado y se anula cualquier tipo de estado de derecho. Pero él planteaba que incluso cuando existen esas cláusulas de intangibilidad nunca pueden ser cláusulas de inmutabilidad. ¿Por qué? Pues porque lo único que pueden hacer es más rígido el procedimiento de reforma constitucional porque, dice él textualmente, el tribunal constitucional no puede controlar el contenido de una reforma constitucional porque ningún poder constituyente puede acotar el poder constituyente del futuro. Es decir, el poder constituyente de hoy no puede ponerle trabas al poder constituyente del futuro. Es que es de sentido común. Claro, salvo que, como le ocurre a la magistrada Norma Piña, te creas que estás por encima del pueblo y te creas que estás por encima del resultado electoral. ¿Qué les pasa? El único control que se puede hacer es el del procedimiento, es decir, controlar constitucionalmente que el procedimiento a través del cual se ha hecho la reforma constitucional es correcto. Claro, es que es de cajón. Y cierra Pérez Tremps: la constitución no puede estar sometida a la constitución salvo en un aspecto, el proceso de reforma constitucional que debe realizarse de acuerdo con el procedimiento de reforma constitucional, pero su resultado material, que es constitución, no puede someterse a la constitución que modifica. Claro, si tú quieres cambiar una constitución, si te sometes a la constitución que modificas, no puedes cambiar la constitución. Es decir, es una trampa leguleya que solamente pueden argumentar con ella gente que ha tirado la toalla del sentido común, incluso de cualquier elemento ético. Ya no voy a decir jurídico.

En fin, que los intentos de frenar la reforma del Poder Judicial en México no es que se sitúen fuera de la Constitución de México, es que se sitúan fuera del constitucionalismo, lo que da buena medida de quiénes son los poderes que intentan frenar los cambios en el país. Y da buena medida, ya digo, porque se sitúan no fuera de la Constitución de México, sino de cualquier norma constitucional, que es lo que tiene detrás esa gente del Tribunal Supremo, como Norma Piña, que han pretendido invalidar con trampas esta reforma.

