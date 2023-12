MC abraza el dedazo: así puso a Samuel, así alista ungir a un posible sucesor: Máynez

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano (MC) tiene hasta enero para definir a su representante en la elección presidencial de 2024, pero hasta ahora ha descartado una contienda interna.

Dante Delgado, el líder máximo del partido, que la decisión será tomada por consenso y, pese a los llamados de simpatizantes a abrir el proceso, durante los últimos días ha posicionado en sus redes la imagen del Diputado Jorge Álvarez Máynez, por lo que es visto como un posible aspirante.

Los días posteriores a que Samuel García desistió de la solicitud de licencia al cargo de Gobernador de Nuevo León, y con ello de seguir con su candidatura presidencial, Dante Delgado difundió un video y una fotografía con Álvarez Máynez como protagonista junto al eslogan “la nueva política”, algo que destaca porque desde julio el coordinador de MC lo mencionó como posible candidato.

Jorge Álvarez, quien coordinó la precampaña de 10 días de Samuel García, prefirió no responder si aceptaría ser el candidato presidencial de MC. “Estoy en otra ruta en este momento”, dijo el 4 de diciembre a Aristegui Noticias al ser cuestionado sobre la difusión de su imagen en las redes sociales de Dante Delgado, quien desde julio lo nombró, entre otros nombres, como posible candidato.

SinEmbargo buscó al Diputado para conocer más sobre su postura y aunque accedió a conceder una entrevista, nunca quiso concretar una fecha.

En noviembre, el partido naranja abrió su registro y se inscribieron ocho personas, la primera de ellas fue la Senadora Indira Kempis, quien acusó un proceso injusto y criticó la designación del Gobernador de Nuevo León como “precandidato único” sólo unos días después.

“Estamos en 2023, los procesos deberían darse. Morena hizo su proceso, el Frente Amplio (PAN-PRI-PRD) lo hizo con dudas válidas, pero al final mostraron que estaban en ese estado de tránsito para tomar decisiones. Es muy lamentable que un partido que se dice una tercera alternativa hoy no tenga democracia y que estemos a la expectativa de ver qué decide Dante Delgado, porque ni siquiera es su comisión dictaminadora, tampoco es una asamblea, sino es unilateralmente lo que él decida. Hasta el momento a mí ni se me ha buscado, insisto en que se me dé una disculpa pública, una reparación integral del daño y, por supuesto igual que al país pues se le debe ese proceso interno democrático”, expuso en entrevista.