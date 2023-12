VIDEO: Periodistas analizan el choque del artífice de Va por México y el líder de MC

Claudio X. González Guajardo y Dante Delgado Rannauro fueron los protagonistas de esta entrega de VERSUS por el conflicto que han mantenido de tiempo atrás como dos de las caras de la oposición.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Claudio X. González Guajardo, artífice del bloque opositor Va por México que nació en su casa en Las Lomas. Dante Delgado Rannauro el líder máximo de Movimiento Ciudadano desde que se fundó en 1999 como Convergencia por la Democracia.

Los dos personajes se ubican en los dos polos de la oposición. En uno, González Guajardo ha sostenido que es necesario aliarse sin importar nada para hacer frente a Morena, una ruta en la que lo han acompañado el PRI, el PAN y el PRD. En el otro polo, Dante Delgado se reusa a volver a sumarse a la derecha después de la debacle de 2018, aunque su partido reciba con los brazos abiertos a los políticos que renuncian a lo que él llama “la vieja política”.

En este episodio de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez confrontaron a Claudio X González, empresario y creador del Frente por México, y a Dante Delgado, dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano.

“Claudio X González es justamente un filántropo de café y un activista de café, porque se casa con causas para incidir en la política y para matarse en proyectos, y no necesariamente porque tenga un compromiso con la causa”, dijo en un primer momento Meme Yamel.

Por su parte, Daniela Barragán cuestionó cuáles han sido los logros, hasta el momento, del creador de la alianza PRI-PAN-PRD, y coincidió en que no es alguien que pueda enseñar a hacer política a los demás. “¿Cuál es el resultado positivo que puede dar Claudio X González al corte del día de hoy? ¿Tener juntos a un Marko Cortés y a un Alejandro Moreno Cárdenas?”, preguntó.

“Tampoco es un político que pueda enseñar cómo hacer política y lo vemos en algo que ustedes ya mencionaban, de por qué la necesidad de inventarse un nombre, y otro nombre, y otro nombre, y hacen una nueva alianza y es otro nombre (…) quiere hacer todo para tapar los logos del prian y no puede, porque al final eso es lo único que ha logrado, mantener juntos a esos partidos”, ahondó la conductora de Café y noticias.

Yamel, por su parte, destacó que “Claudio X González, un junior, también, hay que decirlo como es, es un junior, que lo ha tenido todo, que es curioso porque se dice de izquierda y sus acciones son completamente distintas, entonces, la intención de sumar a Movimiento Ciudadano va con esta lógica (…) habla de una profunda ignorancia del México real, cree que esto va a funcionar, es una profunda ignorancia, es una ignorancia desde aquellos que viven en una burbuja”.

“Esa es la visión de un Claudio X González: ‘ustedes no saben, yo déjenme les explicó cómo lo vamos a mejorar’, y esa es la visión que tienen muchos personajes que vienen de este tipo de sociedades de no haber tenido necesidades, de haber tenido absolutamente todo y de creer que como tienen una visión más avanzada porque ellos viajaron y no sé qué… entonces, puede mejorar el país a partir de eso”, añadió.

Barragán coincidió en esta perspectiva y reiteró que no sabe hacer política. “Claudio X González es un junior que no ha tenido ni una sola victoria desde que junto al Prian”, sostuvo, y agregó que “Claudio X no ha ganado nada en mucho tiempo, ha sido crisis tras crisis”.

“Claudio X González tampoco puede enseñar a hacer una buena política cuando lo que aprendió fue de su papá, y como también depende de su papá por sus empresas y su papá ha sido uno de los maestros de esa terrible campaña electoral, presidencial, en 2006, la del peligro para México, eso fue lo que aprendió Claudio”, reiteró Daniela.

Por su parte, Meme recordó que la ruptura entre la alianza opositora y el partido naranja se dio porque Claudio X no aceptó el rechazo de Delgado, y que, además, no tiene una visión empresarial. “Lo que está buscando Claudio X González es ‘si no te unes a mí, entonces, eres mi enemigo’”, dijo.

“La mentalidad de Claudio no es de un empresario, la mentalidad de Claudio no es de un estratega, la mentalidad de Claudio es de un junior que quiere hacer las cosas por encimita, como ‘mientras los de arriba estemos bien, todo va a estar muy bien’”, añadió.

Adriana, Dani, Luisa, Meme y Perla https://www.sinembargo.mx/author/adriana-dani-luisa-meme-perla VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez, quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.