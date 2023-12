Rusia y Ucrania se lanzan más de una docena drones por segundo día consecutivo

Por Karl Ritter

KIEV, Ucrania, 17 noviembre (AP).— Rusia y Ucrania lanzaron más de una docena de drones contra el territorio del otro por segundo día consecutivo el domingo, uno de los cuales aparentemente tuvo como objetivo un aeropuerto militar ruso, y un civil ucraniano murió cuando los restos de un dron se estrellaron contra su casa cerca del Mar Negro.

Al menos 35 drones ucranianos fueron derribados durante la noche en tres regiones del suroeste de Rusia, señaló el Ministerio de Defensa ruso en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

That's how fireworks look, when you have to defend your country from russian evil.

📸: @ng_ukraine pic.twitter.com/uKk2xlAgHi

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 16, 2023