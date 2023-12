La FGJ-Edomex cumplimenta 2 órdenes de aprehensión por feminicidio de Mónica Citlalli

La maestra Mónica Citlalli fue hallada sin signos vitales el pasado 9 de noviembre de 2022, en la Ciudad de México, en el sitio donde presuntamente fue abandonada por Jesús “N”.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) cumplimentaron la orden de aprehensión contra María Isabel “N” y Jesús Alexis “N”, madre e hijo, quienes fueron relacionados con el feminicidio de Mónica Citlalli, encontrada sin vida el 9 de noviembre del año pasado en la autopista México-Cuernavaca.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la autoridad judicial, mismo que los vinculó a proceso con un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria por el feminicidio de la mujer de 30 años, luego de ser reportada como desaparecida el 3 de noviembre de 2022.

La indagatoria iniciada por la FGJ-Edomex, le permitió establecer que entre los días 3 y 4 de noviembre del 2022, la víctima se encontraba junto con los probables implicados al interior de una vivienda de la calle Roble, ubicada en la colonia Jardines de Ecatepec, del Estado de México. Allí, los sujetos habrían emprendido agresiones físicas en su contra, ocasionándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Ante la escena del crimen, los presuntos culpables habrían usado un vehículo para deshacerse del cuerpo, donde Jesús Alexis “N” lo trasladó y abandonó en el kilómetro 40+800 de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la colonia Parres el Guarda, en la Alcaldía de Tlalpan, de la Ciudad de México.

Durante el traslado del cuerpo, María Isabel “N” realizó limpieza en el inmueble donde fue privada de la vida a la maestra de inglés, posteriormente la víctima fue reportada como desaparecida por sus familiares para luego iniciar el proceso de búsqueda.

La indagatoria fue realizada por la Fiscalía mexiquense, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), así como las Células de Búsqueda municipales de San Salvador Atenco y de Ecatepec.

Confirman de manera oficial la muerte de la profesora Mónica Citlalli Díaz Resendiz. En paz 🕊 descanse pic.twitter.com/0TAvSksbDM — Lis Gutiérrez (@Lisethgutierrz) November 9, 2022

En el proceso se llevaron a cabo actos de investigación de Gabinete y campo, así como los cateos de dos inmuebles ubicados en la colonia Jardines de Ecatepec, en uno de los cuales fueron encontrados indicios de criminalístico, así como de objetos de la víctima.

Cabe mencionar que la maestra fue hallada sin signos vitales elel 9 de noviembre de 2022 en la capital del país, donde presuntamente fue abandonada por Jesús “N”. Los posibles implicados fueron detenidos tres días después, acusados del feminicidio de Mónica Citlalli Días Reséndiz, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

JUEZ SENTENCIÓ A FEMINICIDA DE MÓNICA

En octubre, la FGJ-Edomex informó que Jesús Alexis Álvarez Ortiz fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de desaparición contra Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, maestra de inglés que fue hallada sin vida en la autopista México-Cuernavaca.

La Fiscalía relató que el pasado 3 de noviembre, la maestra Mónica Citlalli se encontraba en la vivienda del feminicida, quien era su pareja sentimental, donde fue vista por última vez al salir del domicilio en el municipio de San Salvador Atenco.

“Por la desaparición de esta persona [Mónica Citlalli Díaz Reséndiz], la Fiscalía inició una indagatoria y fueron llevados a cabo actos de investigación de gabinete y campo, además fueron ejecutados cateos en dos inmuebles ubicados en la colonia Jardines de Ecatepec, en uno de ellos fueron encontrados indicios de índole criminalístico, así como objetos propiedad de la víctima”, señaló en un documento la FGJ-Edomex.

#Sentenciado. Jesús Alexis Álvarez Ortiz, sentenciado a 25 años, la #FiscalíaEdoméx acreditó su intervención en el ilícito de desaparición de persona cometido por particulares con la modificativa agravante de ser mujer, contra una profesora de inglés.(1/2) https://t.co/DNPEXUmlrt pic.twitter.com/Ks6gPNXwf4 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 19, 2023

Tras el hallazgo sin vida de Mónica Citlalli Díaz, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión en contra de Jesús Alexis “N”, y de María Isabel “N”, su mamá, por su intervención en el delito de desaparición cometida por particulares con la agraviante de la víctima ser mujer.

Asimismo, detalló que el Juez que determinó la sentencia también le fijó una multa de 130 mil 320 pesos, así como 39 mil pesos más como reparación del daño moral.

Además, adelantó que María Isabel “N” se encuentra en espera de que le sea dictada una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio, por lo que “en los próximos días el agente del Ministerio Público de la Fiscalía actuará en consecuencia”.

La profesora de inglés de 30 años desapareció el pasado 3 de noviembre cuando acudió por última vez a trabajar a un plantel de Quick Learning, pero nunca ingresó a la escuela.

Fue el 9 de noviembre cuando la Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven de 30 años, así como el inicio de una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

En entrevistas con medios de comunicación, amigos de Citlalli confirmaron que el hombre se presentó buscando a la maestra Mónica la noche del 3 de noviembre y después ya no supieron de él.

Su madre, Felipa Reséndiz, relató que fue a la escuela dar clases y no entró, por lo que una compañera llamó preguntando por qué no fue a clases, y fue ahí cuando se enteraron de la desaparición de su hija. Mientras su padre, José Juan Díaz, compartió que su hija le habría enviado un mensaje avisando que se iba a Hidalgo, pero al ver el mensaje, sabían que no se trataba de ella y perdieron la comunicación.