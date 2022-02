Policía de Nueva Zelanda teme afectaciones por manifestaciones de antivacunas

Sídney (Australia), 18 feb (EFE).- Las protestas de grupos antivacuna continúan por undécimo día cercando el Parlamento de Nueva Zelanda, mientras la Policía indicó este viernes que busca negociar con los manifestantes para dispersar la concentración.

Las autoridades expresaron su preocupación ante el bloqueo de las carreteras por los vehículos de los manifestantes que pueden impedir el acceso de los servicios de emergencia, en caso de que fuera necesario, apuntó en un comunicado el comisionado de la Policía, Andrew Coster.

El oficial descartó cualquier actuación por la fuerza contra los manifestantes debido a que existiría “un alto riesgo de crear daños mayores a los que actualmente ocasiona la protesta”, si bien el pasado día 10 ya arrestaron a 120 personas.

“Según nuestra evaluación, la única opción segura en este momento es un enfoque continuo en la desescalada”, subrayó Coster al asegurar que continúan “avanzando para lograr un compromiso con los principales grupos” que conforman la concentración.

Mientras, la protesta, inspirada en el movimiento canadiense “caravana por la libertad” que se centra principalmente en rechazar la obligatoriedad de la vacunación para trabajadores en sectores esenciales, persiste y no muestra signos de agotamiento.

Conforme a un sondeo publicado este viernes por el diario Stuff, el 30 por ciento de los neozelandeses apoya la protestas y el 61 por ciento la rechaza, con un nueve por ciento de indecisos, apunta la consultora Horizon Research.

Algunos vecinos de la capital han comenzado a quejarse del impacto que tiene la manifestación en sus vidas cotidianas y denuncian el supuesto acoso de parte de los manifestantes.

In front of Parliament in Wellington, New Zealand, the Maori people return for their 10th day of protests against Jacinda Ardern and the WEF agenda, refusing to bow down to a one-world government. pic.twitter.com/96yqTGSITR

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 17, 2022