Antivacunas cumplen 4 días en plantón frente al Parlamento de Nueva Zelanda

Sídney (Australia), 11 feb (EFE).- Miles de manifestantes ocuparon este viernes por cuarto día consecutivo las inmediaciones del Parlamento de Nueva Zelanda en Wellington, en una protesta contra la obligatoriedad de las vacunas inspirada en los camioneros canadienses por el bloqueo de varias calles con vehículos.

Después de que el jueves fueran detenidas 120 personas, la Policía informó hoy en un comunicado de que no ocurrieron “incidentes reseñables” durante la noche, aunque dos personas fueron arrestadas por “comportamientos relacionados con el alcohol”.

Las imágenes de la televisión 1news mostraban un ambiente festivo, con los manifestantes instalados en tiendas de campaña, cantando y ofreciendo cortes de pelo y clases de yoga gratuitos.

Parnell subrayó las dificultades a las que se enfrentan los policías y, después de las acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza, reconoció que varios agentes habían acudido armados con porras pero se les han retirado por no ir en la línea de actuación prevista para hacer frente a la protesta.

El dispositivo policial se da en respuesta al “Convoy 2022 NZ”, que ha movilizado a centenares de personas provenientes de todas partes del país para protestar en la capital neozelandesa contra la obligatoriedad de las vacunas contra la COVID y pedir que se restauren las libertades perdidas durante la pandemia, entre otras demandas.

What’s happened so far on day four of the anti-mandate protest outside Parliament?

Link: 👉 https://t.co/KsOy5W8wWt pic.twitter.com/NlXn0vgWJo

— 1News (@1NewsNZ) February 11, 2022