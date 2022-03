Anticuerpos naturales contra COVID duran al menos 7 meses en niños, concluye análisis

Redacción Ciencia, 18 mar (EFE).- Los niños infectados con COVID-19 desarrollan anticuerpos naturales circulantes que duran al menos siete meses, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de UTHealth Houston (Estados Unidos) y que publica Pedriatrics.

Estos resultados no incluyen el impacto de la protección de la vacuna.

Los resultados de los niños que habían pasado el coronavirus no se diferenciaba “en absoluto” en función de si el menor fue asintomático, la gravedad de los síntomas, cuándo contrajo el virus, o si tenía un peso saludable o el sexo. “Era lo mismo para todos”, indicó la autora principal Sarah Messiah, de la UTHealth Houston.

Sarah E. Messiah et al. Durability of SARS-CoV-2 Antibodies From Natural Infection in Children and Adolescents. 18 March 2022, Pediatrics.

