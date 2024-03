Maná raya el sol “en el corazón de Tenochtitlan” durante su debut en el Vive Latino

Por Berenice Bautista

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo (AP) — Maná se dejó enamorar “en el corazón de Tenochtitlan” durante su debut en el festival Vive Latino, mientras que Kings of Leon, Hombres G, Junior H y Silvana Estrada fueron otros de los artistas destacados de la segunda jornada del festival realizado por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Olvera contó como las desilusiones amorosas han llevado a la creación de dos grandes éxitos de la banda. Uno surgió por una novia chilanga, como se les dice coloquialmente a las capitalinas, que tenía por la colonia Roma. Cuando él se iba de viaje, ella le decía que todo estaba bien, hasta que un día le cayó de sorpresa.

Los dolores se le han acumulado en los años. Olvera también contó que cuando estaba en la universidad, tenía otra novia que lo dejó por irse con un chico rubio y “muy bien presupuestado” con un Mustang azul, al que le decían Piolín.

“Yo andaba en una (grosería) bicicleta Benotto de seis velocidades… Me partió el corazón en dos”, dijo. “A los cuatro meses el Piolín la mandó a volar… Y la morra (chica), que no podemos decir su nombre, me empezó a decir ‘hay que regresar’”. Así surgió “Te lloré todo un río”, en el que le dice a su ex que ahora le toca a ella llorarle un mar.