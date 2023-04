AMLO: Pentágono espía a Fuerzas Armadas; se cuidará información de seguridad nacional

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la mañana de este martes que México es objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos, por lo que, anunció, se cuidará toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Luego de ser cuestionado por las actividades que aún realiza el Ejército mexicano en materia de espionaje, aseguró que se trata de labores de inteligencia y aprovechó para revelar que tomó la decisión de resguardar los datos de las Fuerzas Armadas con la finalidad de velar por la seguridad nacional del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, puso como ejemplo el reporte que publicó el diario The Washington Post el pasado 15 de abril. En la publicación, el medio citó que los documentos filtrados del Pentágono en la plataforma Discord hace unos días, y por el cual un militar estadounidense ya fue detenido, revelarían, además de detalles sobre la guerra de Ucrania, oficios de inteligencia sobre posibles tensiones entre la Sedena y la Semar.

Desde Palacio Nacional, destacó que la Sedena, la Marina y el Gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y que “no se hace espionaje como se hacía antes”.

El Jefe del Ejevutivo federal también se pronunció sobre la decisión que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar una norma que permitía a los militares intervenir llamadas telefónicas de civiles sin autorización de un Juez.

La decisión se dio en medio de crecientes cuestionamientos contra la participación de los uniformados en labores de seguridad pública y las denuncias de hackeo por parte del Ejército a los teléfonos móviles de activistas.

En su intervención, explicó que el cierre de la información de la Sedena y la Semar tiene el objetivo de no facilitarle el trabajo a quienes están espiando.

Por último, señaló que el Gobierno de México no va “a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras”. “Somos libres”, finalizó.

AMLO ACUSA A EU DE ESPIONAJE

Ayer, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra lo que describió como el “espionaje” y la “intromisión” de Estados Unidos en México, días después de que fiscales estadounidenses anunciaron cargos contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

López Obrador insinuó que el caso había sido elaborado con información recopilada por agentes estadounidenses en México y aseveró que “no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país”.

Señaló que la investigación sobre el Cártel de Sinaloa era “una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo”.

López Obrador nuevamente describió el fentanilo —un opioide sintético que causa unas 70 mil muertes por sobredosis al año en Estados Unidos— como un problema estadounidense, afirmando que no se fabrica en México. Ha sugerido a las familias estadounidenses que abracen más a sus hijos, o que mantengan a sus hijos adultos en casa durante más tiempo, para frenar la crisis del fentanilo.

El Presidente mexicano también ha dejado claro que la lucha contra el tráfico de fentanilo ocupa un segundo plano frente a los problemas de seguridad interna de México, y que México sólo ayuda por buena voluntad.

Los cargos estadounidenses anunciados el viernes revelaron los brutales e impactantes métodos que el cártel, asentado en el estado norteño de Sinaloa, utilizaba para introducir en Estados Unidos cantidades masivas de fentanilo.

Aparentemente ansioso por acaparar el mercado y crear un segmento de adictos, el cártel vendía al por mayor pastillas falsas que contenían fentanilo por tan sólo 50 centavos de dólar cada una.

El propio Gobierno de López Obrador ha reconocido haber encontrado decenas de laboratorios donde se produce fentanilo en México a partir de precursores químicos chinos, principalmente en el estado de Sinaloa.

La mayor parte del fentanilo ilegal es usado por los cárteles mexicanos para fabricar pastillas falsas con apariencia de otros medicamentos como Xanax, oxicodona o Percocet, o es mezclado con otras drogas, como heroína y cocaína. Muchas personas que mueren por sobredosis en Estados Unidos no saben que están consumiendo fentanilo.

López Obrador está profundamente molesto por las acusaciones estadounidenses de corrupción en México, y luchó con uñas y dientes para evitar un juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, quien fue acusado por Estados Unidos de ayudar a una organización de narcotraficantes en 2020.

