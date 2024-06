López Obrador afirma que el humanismo mexicano es “mucho mejor” que el neoliberalismo

López Obrador cuestionó que en la agenda del Fondo Monetario Internacional nunca haya estado el combate a la corrupción, la mejora de salarios o la reducción de la pobreza.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana al Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que el humanismo mexicano es mejor política económica que el neoliberalismo.

A través de su conferencia de prensa diaria, afirmó que la política económica implementada en su Gobierno es “mucho mejor” que el neoliberalismo que impulsa el FMI con reformas estructurales.

“En esencia, frente al proyecto neoliberal del Fondo [Monetario Internacional], del Banco Mundial, frente a ese proyecto, hay otro que se llama humanismo mexicano con economía moral. Funciona mejor que el que vinieron imponiendo durante más de 30 años, y que todavía quieren volver a sembrar, establecer o restablecer. Pero es mejor, mucho mejor y podemos probarlo. Sí hay de otra”, dijo el mandatario.

“Cuando estaban en su apogeo, usaban mucho eso de ‘no hay de otra’. Esto es lo que se recomienda para todos los países, y era la misma agenda para todos los países, las llamadas reformas estructurales. Ellos crearon eso”, agregó.

Asimismo, López Obrador cuestionó que el Fondo haya pronosticado que la economía argentina crecerá a mayor ritmo que la mexicana, cuando, según consideró, el FMI fue el causante del “desaste económico” del país sudamericano.

“El Fondo Monetario Internacional declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando el Fondo Monetario Internacional, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina. Ahora, como si nada, se sitúan como árbitros, jueces, que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro”, declaró.

. @lopezobrador_ critica al Fondo Monetario Internacional Esto luego de que el organismo señaló que Argentina tendría mayor crecimiento económico que México. AMLO dijo que ellos fueron los causantes del desastre económico en aquel país. pic.twitter.com/BG28Vi9ijd — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 18, 2024

“Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero muestra política económica es autónoma, es definida por nosotros”, aclaró el Presidente.

También explicó que México se toma en cuenta el combate a la corrupción y la pobreza, a diferencia del FMI, el cual tiene la agenda de defender las privatizaciones.

“Les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo con la realidad de nuestro país porque ellos, en su agenda, durante el periodo neoliberal no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en la agenda combatir la pobreza, no estaba en la agenda aumentar los salarios de los trabajadores, no estaba en la agenda crear empleos”, señaló.

“¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Mantener congelados los salarios. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? El no permitir que creciera, se fortalecieran las empresas públicas. Por eso, muchas gracias por todas las buenas intenciones que tienen con relación a México, pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía”, sostuvo.

“Ellos planteaban la privatización de los servicios de salud, y el que se enfermara pagara, y que el Estado incumpliera su responsabilidad social en cuanto a la salud, la educación. Es otra política. Somos muy respetuosos de los que continúan con estas políticas, quienes las definen, las aplican, pero México va a seguir manteniendo su autonomía económica”, sentenció.