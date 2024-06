Willie Mays, leyenda de los Gigantes de San Francisco, muere a los 93 años de edad

Por Gustavo García

Ciudad de México, 18 de junio (ASMéxico).- Los San Francisco Giants anunciaron que Willie Mays, legendario jugador de la organización y miembro del Salón de la Fama, falleció pacíficamente esta tarde a los 93 años.

Mays fue dos veces MVP de la Liga Nacional. Primero, en 1954 cuando los Giants estaban en New York y después en 1965, cuando la organización ya estaba asentada en San Francisco.

Su grandeza tanto con el bate como con el guate fue inigualable. El nacido en Westfield, Alabama, fue 12 veces ganador del Gold Glove; suficientes para el primer lugar compartido con Roberto Clemente.

It is with great sadness that we announce that San Francisco Giants Legend and Hall of Famer Willie Mays passed away peacefully this afternoon at the age of 93. pic.twitter.com/Qk4NySCFZQ

En logros colectivos, fue parte del equipo ganador de la Serie Mundial de 1954, cuando los Giants vencieron a los Cleveland Indians en cuatro partidos. Un año antes había estado fuera de actividad debido a que hizo su servicio militar.

El paso de Mays en las Ligas Negras no debe ser olvidado. A los 17 años, en 1948, el outfielder jugó 13 partidos para los Birmingham Black Barons de la Negro American League y registró promedio de .233 luego de conectar 10 hits en 43 at bats.

LAS ESTADÍSTICAS DE WILLIE MAYS

Willie Mays fue 24 veces All-Star en las Grandes Ligas y sus números individuales fueron increíbles. Durante su primera campaña de MVP, en 1954, conectó 41 jonrones y 13 triples. Además, lideró la MLB en promedio de bateo con .345.

An icon of the sport.

Our hearts break at the news of Willie Mays’ passing, and we send our condolences to his family, friends and loved ones. His impact on and off the field will live on forever. pic.twitter.com/IzDPkgutb3

— Seattle Mariners (@Mariners) June 19, 2024