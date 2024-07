Bob Newhart, célebre comediante de la televisión estadounidense, muere a los 94 años

LOS ÁNGELES (AP).— Bob Newhart, el inexpresivo contador que se volvió comediante hasta convertirse en una de las estrellas más populares de la televisión de su época luego de alcanzar el éxito con un álbum de comedia clásica, ha muerto a los 94 años.

Jerry Digney, publicista de Newhart, señaló que el actor falleció este jueves en Los Ángeles después de una serie de breves padecimientos.

Newhart, mejor recordado por su papel en dos exitosos programas de televisión en las décadas de 1970 y 1980 que llevaban su nombre, dio inicio a su carrera como comediante en centros nocturnos a finales de la década de 1950. Atrajo fama a nivel nacional cuando su rutina quedó grabada en vinilo en 1960 con el título de The Button-Down Mind of Bob Newhart, con el cual ganó un Grammy por disco del año.

RIP the incredible Bob Newhart, a true king among men and one of the nicest people I’ve had the pleasure of getting to know since he guest starred on Big Bang Theory. This was the day he taped the Star Wars episode, truly a fun day. pic.twitter.com/cKgLCACv9b

— Lesley Goldberg (@Snoodit) July 18, 2024