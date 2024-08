¿Dónde practicar downhill? Cuatro lugares en Colima para practicar este deporte

Colima es un destino repleto de belleza natural y espíritu aventurero, perfecto para los deportistas y aficionados de todo el país que gustan del downhill.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Colima es un estado emocionante en el que se puede practicar casi cualquier deporte, como el downhill, el ciclismo de montaña que consiste en descender lo más rápido posible en una pista natural empinada con obstáculos naturales, un deporte de exigencia física, gran valor y muchas emociones en poco tiempo. En la entidad colimense existen varios lugares donde se puede practicar este deporte, como los siguientes:

LA CUMBRE

Este es un sitio emblemático ubicado muy cerca de la capital colimense, incluso es visible desde la parte sur de la ciudad. La Cumbre, una colina de 2.2 kilómetros de longitud y a 750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los espacios favoritos de los amantes de la adrenalina por las características del terreno, que la hacen el espacio ideal para practicar este deporte.

Tanta es su importancia, que a lo largo del año se llevan a cabo múltiples competencias, entre las que destaca el Campeonato Nacional Open Downhill, donde los competidores descienden en bicicleta a través de rampas, piedras y otros obstáculos como la piedra del sacrificio, famosa y temida entre los downhilleros por su nivel de dificultad. Por si fuera poco, en la cumbre también se puede hacer senderismo y vuelo en parapente con una increíble vista de la ciudad.

NEVADO DE COLIMA

Localizado en los límites de los estados de Colima y Jalisco, el Nevado de Colima es considerado un paraíso del ciclismo de montaña extremo en México. Gracias a sus 14 mil pies sobre el nivel del mar, este impresionante estratovolcán es perfecto para el downhill, ya que ofrece descensos emocionantes y vistas impresionantes. Nombrado como Área Natural Protegida (ANP) federal, este lugar ofrece una gran variedad de senderos y caminos para aquellos ciclistas de niveles intermedios y avanzados. A su vez, las vistas panorámicas y escenarios únicos, hacen que el recorrido sea reconfortante.

COLIMA – COMALA – EL CHICAL

Hay otras rutas de mountain bike (MTB) muy populares en el estado. Una de ellas es la que parte de la ciudad de Colima y cruza por Comala, El Chical y viceversa. La salida desde la capital comienza en ascenso hacia Nogueras, a partir de ahí todo es descenso hacia el pueblo de Comala y El Chical. Al llegar a este lugar, vale la pena acercarse al Ojo de Agua para descansar y reponer energías antes de empezar el regreso, el cual es una ligera subida constante.

7 PUEBLOS

Como su nombre lo dice, la ruta ciclista llamada 7 pueblos abarca distintos puntos del estado: El Chanal, La Capacha, El Trapiche, San Joaquín, Buenavista, Cardona y La Estancia. En gran parte del recorrido que abarca más de 42 kilómetros, hay que pedalear por brechas llenas de naturaleza acompañadas de vistas inmejorables gracias a la altura que se alcanza en varios puntos del camino.

Además de la emoción que ofrecen las rutas ciclistas colimenses, hay otras actividades que son imperdibles en el estado, como salto en paracaídas en el municipio de Cuauhtémoc, donde los más osados se elevan en una avioneta a 9000 pies de altura para saltar en compañía de maestros calificados que orientan en todo lo que se debe hacer antes y durante la caída libre a 180 km/hr.

Para los que prefieren la brisa del mar, las costas de Colima son perfectas para realizar surf y stand up paddle (deslizarse en una tabla con ayuda de un remo), dos formas de sentir que se camina sobre el mar. No importa si no se tiene experiencia, ya que la entidad posee escuelas como Santiago Surf School, Marley Surf School y Surf & SUP, proyectos disponibles para viajeros de todas las edades y niveles.

Por último está el rappel, un ejercicio donde se escalan formaciones rocosas con equipo especializado de cuerdas y arneses. Son muchos los paisajes que se pueden disfrutar practicándolo, pero entre los más famosos está la Cascada El Salto.