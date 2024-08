Grupos criminales se enfrentan en Zacatecas; reportan 2 muertos y autos asegurados

Las autoridades locales y federales desplegaron un fuerte operativo en la zona para controlar la situación y brindar seguridad a los pobladores.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre grupos criminales se registró este domingo en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, provocando la muerte de dos personas y varios vehículos asegurados.

El hecho ocurrió entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, quienes se disputan el control de la región.

La balacera comenzó alrededor de las 6:30 horas y se extendió por varias calles del municipio, generando pánico entre los habitantes.

Las autoridades locales y federales desplegaron un fuerte operativo en la zona para controlar la situación y brindar seguridad a los pobladores.

Tras el enfrentamiento, las autoridades encontraron cientos de casquillos percutidos, un vehículo incendiado y otro baleado.

Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los fallecidos, quienes hasta el momento no han sido identificados.

Este acto de violencia se suma a la creciente inseguridad en la entidad y la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger a la ciudadanía.