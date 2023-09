Ovidio Guzmán no buscó amparo para evitar su extradición a EU, asegura el Presidente

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró la mañana de este lunes que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, narcotraficante mejor conocido como “El Chapo”, no buscó un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos.

Al ser cuestionado por el proceso para entregar a “El Ratón” a las autoridades estadounidenses, recordó que smbos países tienen un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes, por lo que el Gobierno de Estados Unidos hizo la solicitud al de México.

“El procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar, quien tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un Juez. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición”, detalló.

El mandatario mexicano destacó la importancia de no dar motivo “a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos”.

El Jefe del Ejecutivo federal acusó que “todos los políticos de Estados Unidos, de un partido o de otro, están hablando de las drogas, del fentanilo y culpando a México”.

“Es parte de la estrategia politiquera, con todo respeto, que se aplica queriendo engañar a los ciudadanos estadounidenses. Yo creo que ya eso no les funciona. Lo mismo con el tema migratorio. Siempre es voltear a México, culpar a México, pero no se han enterado. Les voy a mandar un aviso. Ya no se puede usar el telégrafo ni el fax, pero aprovecho este medio para decirles que ya las cosas cambiaron”, agregó.