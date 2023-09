Disfruta reencuentro con tu padre: Exagente de DEA publica imagen de “El Ratón” en EU

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Derek S. Maltz, exagente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), difundió una fotografía de Ovidio Guzmán López en su traslado de México a Estados Unidos con un mensaje en el que le deseó que disfrute el reencuentro con su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ovidio Guzmán habría sido fotografiado por parte de las autoridades estadounidenses en pleno traslado.

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum 🇺🇸federal prison.

Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI

— Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023