Biden “me confirmó” su visita a México para la Cumbre de América del Norte: AMLO

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión por llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que el titular del Gobierno del país vecino confirmó su asistencia a la Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual se realizará en México el próximo mes de diciembre.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano dijo que en su conversación abordaron los temas de migración, seguridad y cooperación para el desarrollo.

Tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte. pic.twitter.com/hFzAZDDnzl

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que fue una conversación muy afectuosa y cercana.

“Me dió mucho gusto constatar la estrecha relación de ambos presidentes y la cercanía entre Mexico y Estados Unidos”, expresó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo nacional reveló que sostendría una llamada con su homólogo estadounidense, luego de que la Casa Blanca buscara al Canciller Marcelo Ebrard para concretar dicho enlace.

“Son muy buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito. Tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el Presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones”, dijo.