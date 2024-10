Fiscales analizan pena capital para “El Mayo”, secuestrado en México de manera ilegal

La pena de muerte no pudo ser solicitada para “El Chapo” Guzmán pues los tratados internacionales prohíben que un extraditado reciba dicha condena; sin embargo, “El Mayo” no fue entregado por autoridades mexicanas a EU, sino que fue secuestrado en Sinaloa para ser llevado a la fuerza a Nuevo México, por lo que la justicia estadounidense deberá valorar si es viable el castigo o no.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía de Estados Unidos analiza la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, cuya audiencia inicial ocurrió esta mañana en una corte de Brooklyn, Nueva York.

El Juez Brian Cogan, quien fue juzgador en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna, quien antier recibió una condena de prisión por casi 39 años, cuestionó a los fiscales si la pena capital es una sanción que podrían solicitar debido a la gravedad de los delitos que se le imputan a “El Mayo”, detenido en Nuevo México el pasado 25 de julio tras aterrizar en un avión en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

Ante el cuestionamiento de Cogan, los fiscales señalaron que es una opción que han analizado, por lo que el juzgador dio pie a que se discuta la viabilidad de la condena de muerte para uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Los tratados internacionales señalan que personas extraditadas provenientes de México no pueden ser condenadas a pena de muerte, pues ese delito ya no es vigente en el país. Esa fue la razón por la que “El Chapo” Guzmán no pudo recibir dicha sentencia; sin embargo, la Fiscalía estadounidense deberá de plantearse la viabilidad de la pena de muerte para “El Mayo”, pues aunque no fue extraditado, fue traído a la fuerza a Estados Unidos tras ser secuestrado en Sinaloa.

El caso de Zambada también presentó complejidades, adjetivo empleado por el propio Cogan según reporta Jesús García corresponsal de La Opinión, pues durante la audencia celebrada este viernes, se discutió sobre el supuesto conflicto de interés que implica que Frank Pérez sea el abogado de “El Mayo”, pues también representa a Vicente Zambada, hijo del narcotraficante.

Brian Cogan alegó que necesita de más elementos para decidir si Frank Pérez debe de cambiar, ya que le informaron hace dos días del posible conflicto de interés.

Keegan Hamilton, reportero del diario estadounidense LA Times, informó que el Juez Cogan dijo que no espera que los fiscales sepan en este momento si Vicente Zambada podría ser llamado para testificar contra su padre, pero pidió escuchar argumentos sobre si se puede renunciar al conflicto.

“Espero que se pueda renunciar, espero que funcione, no tengo ningún problema con el señor Pérez”, añadió.

Finalmente, el juzgador oriundo de Chicago fijó que la siguiente audiencia será el próximo 15 de enero, donde se decidirá si Frank Pérez podrá continuar como abogado de “El Mayo” Zambada.

El pasado 13 de septiembre, “El Mayo” Zambada se declaró “no culpable” ante el Juez magistrado James R. Cho, de los 17 delitos que enfrenta por narcotráfico.

La audiencia de escasos 15 minutos consistió en la lectura de los cargos contra Zambada, que contemplan varios por conspirar para el tráfico de droga hacia los Estados Unidos, incluido fentanilo, además de lidera una organización criminal por varios años, uso de armas y lavado de dinero.

Zambada fue detenido el 25 de julio, cuando fue engañado para subir a la aeronave, y un abogado de “El Mayo” denunció ante la prensa que su cliente había sido secuestrado y metido en el avión.

Esta mañana, el abogado del Mayo Zambada en EU, Frank Pérez, me envió una declaración en español, igual a la que compartió en inglés mi colega @keegan_hamilton.

Todo lo que dice es escandaloso. Hoy, más que nunca, el gobierno mexicano debe mostrar una investigación seria e… pic.twitter.com/XR9GWAvGpp — Peniley Ramírez (@peniley_ramirez) August 10, 2024

Además, el narcotraficante dio a conocer en una carta publicada en medios de comunicación que el día de su captura, Zambada García acudió al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, justo a las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo la reunión; sin embargo, hay fue emboscado.

“Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro sobre la cabeza. Me ataron y me esposaron, luego me obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abusos físicos, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, relató.

Entonces, el “Chapito” Guzmán López le quitó la capucha de la cabeza y lo ató con bridas al asiento. “No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo”. El vuelo duró entre dos y media y tres horas, “sin ninguna parada hasta que llegamos a El Paso, Texas”. “Fue allí, en la pista, donde agentes federales de Estados Unidos tomaron mi custodia. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Fui traído a este país a la fuerza y ​​bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”.

“El Mayo” todavía puede lograr acuerdos con autoridades federales para evitar el juicio o lograr mejores condiciones de sentencia y encierro. Su hijo, Vicente Zambada Nieba, alias “Vicentillo”, hizo lo propio y actualmente está en libertad.