ENTREVISTA¬ Fujimori murió impune por el caso de esterilizaciones forzadas: Thorndike

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– Con la muerte de Alberto Fujimori, ocurrida el pasado 11 de septiembre, se cerró un capítulo en la historia moderna del Perú, uno en el cual este dictador quedó impune en la esterilización forzada de miles de mujeres de los extractos más rezagados del país, un episodio que la escritora Jennifer Thorndike retrata en su novela Nuestras mujeres, editada por el Fondo de Cultura Económica.

“Con Alberto Fujimori ya no no presente en este mundo no va a ser juzgado y las mujeres no van a tener justicia”, platicó la autora a SinEmbargo sobre esta novela en la que se narra la historia de Ana y Ricardo, dos médicos que viven a salto de mata luego de haber formado parte de estas campañas emprendidas por el Gobierno del Perú.