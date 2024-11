VIDEO ¬ Consumidores exhiben en redes un fraude del Buen Fin: las falsas ofertas

Los videos que se han viralizado corresponden en su mayoría a tiendas Walmart, aunque también se han difundido quejas de Chedraui, Bodega Aurrerá e incluso de tiendas en línea. Las propias autoridades han señalado que en esta edición los establecimientos con mayor inconformidades son: Walmart, Coppel, Bodega Aurrera, Soriana, Sam ‘s Club, Sears, Liverpool Chedraui, Elektra y Movistar.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– El Buen Fin nació como un esquema de descuentos durante el mes de noviembre de cada año, con el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal. Lo cierto es que cada año los propios consumidores han recurrido a las diferentes redes sociales para exhibir cómo las empresas recurren a engaños y falsas ofertas en este periodo.

​​​​​​La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que hasta este lunes, último día del Buen Fin, ha atendido 275 inconformidades, de las cuales 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención.

La Ciudad de México, según los mismos datos, es la entidad donde se han presentado el mayor número de inconformidades, ya que se ha dado seguimiento a 58 casos; mientras que en el Estado de México y Jalisco, se han registrado 25 en cada una; le sigue Veracruz con 20; Coahuila con 15; Nuevo León con 13; y Oaxaca con 11.

Parte de estas inconformidades también son difundidas en las plataformas digitales, en donde los usuarios han difundido videos en los que se aprecia cómo distintos productos son ofertados con un precio que en realidad es el mismo que tenía el producto antes del Buen Fin.

En las grabaciones los consumidores arrancan los precios de las falsas ofertas y muestran cómo en realidad son los mismos que tenían los productos hasta hace unos días. Sartenes, detergente, juguetes, espejos, ropa, cojines e incluso artículos comestibles. El mismo modus operandi fue denunciado en distintas tiendas que presumían una baja en sus precios.

Los videos que se han viralizado corresponden en su mayoría a tiendas Walmart, aunque también se han difundido quejas de Chedraui, Bodega Aurrerá e incluso de tiendas en línea. Las propias autoridades han señalado que en esta edición los establecimientos con mayor inconformidades son: Walmart, Coppel, Bodega Aurrera, Soriana, Sam ‘s Club, Sears, Liverpool Chedraui, Elektra y Movistar.

Las principales quejas que reporta la Procuraduría del Consumidor son por no respetar el precio anunciado, el incumplimiento de una oferta, el incumplimiento de promoción, la cancelación de la compra y la negativa a entregar el producto.

La Profeco ha señalado a la población que se puede comunicar al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o acercarse a alguno de los módulos o brigadas para inconformarse. En ese sentido, las autoridades han pedido a los consumidores comparar precios, revisar los términos y condiciones, así como establecer los plazos de pago de acuerdo a su economía.