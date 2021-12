En nuevo VIDEO, profesora asegura que “hay mujeres a las que les gusta ser golpeadas”

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Luego de que una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fuera denunciada públicamente en redes sociales por su reacción clasista cuando una de sus alumnas la llamó “Miss”, se hizo viral nuevamente al responder a la disculpa.

En un video en la cuenta DenunciaMaestrosUamex de TikTok, expusieron otra vez a la académica, quien exigió a sus alumnos que se refieran a ella como “Doctora”, tras la disculpa de la alumna que justificó haberla llamado “Miss” por la costumbre de que otra de sus maestras así se lo pide: “lamentablemente si tengo una maestra que a fuerzas quieren que le digan de esta forma”.

Ante estos argumentos, la profesora que pidió que le llamaran Doctora respondió: “Claro, como hay mujeres a las que les gusta ser golpeadas también”.

La profesora acusó que a las profesoras mujeres se les llamaba “Miss”, mientras a los profesores hombres les llaman “Doctor”.

Durante la clase vía Zoom, se escucha previamente, cómo la estudiante reitera que no volverá a decirle así porque no sabía lo que significaba para ella.

“Quiero ofrecerle una disculpa, nunca fue con la intención, creo que son como costumbres que se te quedan, pero que detrás a lo mejor tienen esta significación, discúlpeme jamás voy a volver a mencionar esa palabra para usted”, dice la alumna.

“Si tienes una duda te refieres a mi como ‘Doctora’, igual que te refieres a tus otros profesores”, respondió la educadora.

Los usuarios de redes sociales criticaron el comentario de la profesora que fue denunciada por la comunidad de la UAEM, quien ya abrió una cuenta en Instagram, Twitter y TikTok con el fin de hacer y recibir denuncias sobre los profesores universitarios.

Anteriormente, la misma profesora fue denunciada públicamente por su reacción cuando uno de sus alumno la llamó “Miss”, a lo que ella contestó que no es una “Miss” o señorita del Vips o cualquier otro restaurante.

“Yo no soy la señorita del Vips, y no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto. ¿A sus profesores les dicen ‘Mister’? Sólo a las mujeres; no tenemos derecho a tener grados. Debemos ser minimizadas a ser una simple ‘señorita’”, respondió la profesora.