Expertos explican por qué hubo una rápida propagación del COVID-19 en la primer ola

Madrid, 17 de diciembre (EUROPA PRESS).- La cepa del virus COVID-19 que circulaba en Estados Unidos y Europa durante la primera oleada de la pandemia puede haber sido especialmente infecciosa porque el primer síntoma más común era probablemente la tos, según un estudio dirigido por investigadores del Dornsife College of Letters, Arts and Science de la Universidad del Sur de California (USC) y publicado en la revista PLOS Computational Biology.

El estudio sugiere que las personas infectadas con la que fue la cepa más infecciosa del mundo de COVID-19 en mayo de 2020, y la cepa más dominante en los Estados Unidos dos meses después, probablemente experimentaron una tos como primer síntoma, seguida de fiebre.

La mayor transmisibilidad de esa variante, la D614G, podría explicarse porque los individuos infectados tosieron y propagaron el virus antes de quedar incapacitados por la fiebre. El COVID-19 se propaga más comúnmente a través de las gotitas respiratorias, a menudo amplificadas por la tos de los pacientes sintomáticos.

