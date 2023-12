Jonathan Majors es declarado culpable por agredir a su exnovia; Marvel lo despide

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo en un comunicado que el juicio mostró un patrón de abuso y coerción que un jurado determinó que “culminó con el señor Majors agrediendo y acosando a su novia”.

La sentencia de Majors se fijó para el 6 de febrero. Se enfrenta a la posibilidad de recibir hasta un año de cárcel por la condena por agresión, aunque también es posible la libertad condicional u otras sentencias no carcelarias.

Los cargos surgieron de una disputa entre el actor de Creed III y su novia, Grace Jabbari, que comenzó en el asiento trasero de un automóvil con chofer y se extendió a las calles de Manhattan una noche del pasado marzo.

Jabbari, una bailarina británica de 30 años, acusó a Majors de atacarla dentro del auto, diciendo que la golpeó en la cabeza con la mano abierta, le torció el brazo detrás de la espalda y le apretó el dedo medio hasta que se fracturó. Dijo que sufrió un dolor “insoportable”.

Los abogados de Majors dijeron que ella era la agresora, alegando que se enfureció por celos después de leer un mensaje de texto, de otra mujer, en su teléfono. Dijeron que Jabbari había difundido una “fantasía” para acabar con el actor, que sólo intentaba recuperar su teléfono y escapar sano y salvo.

El veredicto asestó un duro golpe a Majors, quien estaba al borde del estrellato de Hollywood hasta que su arresto hizo que su carrera cayera en picada.

Majors llegaba a la sala del tribunal todas las mañanas con una Biblia en pan de oro y abrazaba a sus familiares y a su actual novia, la actriz Meagan Good, antes de tomar asiento. Inexpresivo durante gran parte del testimonio, se secó las lágrimas mientras su abogada, Priya Chaudhry, instaba a los miembros del jurado a “poner fin a esta pesadilla para Jonathan Majors”.

Pero mientras Majors buscaba la reivindicación del jurado, el juicio también aportó nuevas pruebas sobre su problemática relación con Jabbari, a quien conoció en el set de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” hace dos años.

Acusando a Majors de un “patrón cruel y manipulador” de abuso, los fiscales compartieron mensajes de texto que mostraban al actor rogándole a Jabbari que no buscara tratamiento hospitalario por una lesión anterior en la cabeza. Un mensaje advertía que “podría dar lugar a una investigación incluso si mientes y sospechan algo”.

También reprodujeron un audio de Majors declarándose un “gran hombre” y luego cuestionando si Jabbari podría cumplir con los altos estándares establecidos por los cónyuges de Martin Luther King Jr. y Barack Obama. Los abogados de Majors respondieron que Jabbari había grabado subrepticiamente a su novio como parte de un complot para “destruir” su carrera.

Durante cuatro días de testimonio entre lágrimas, Jabbari dijo que Majors era excesivamente controladora y propensa a ataques de ira explosiva que la dejaban asustada “físicamente bastante”. mucho.” Ella se derrumbó en el estrado de los testigos mientras el jurado observaba las imágenes de seguridad del momento posterior al enfrentamiento en el asiento trasero. Los fiscales lo describieron como una muestra de Majors “maltratándola” y empujándola de regreso al auto “como si fuera una muñeca”.

Majors no subió al estrado. Pero Chaudhry dijo que su cliente fue víctima de “mentiras piadosas, grandes mentiras y pequeñas mentiras” inventadas por Jabbari para vengarse de una pareja infiel.

El abogado citó imágenes de seguridad, tomadas inmediatamente después del empujón, que mostraban a Majors corriendo alejándose de su novia mientras ella lo perseguía durante toda la noche. Luego, Jabbari siguió a un grupo de extraños que había conocido en la calle hasta un club de baile, donde pidió bebidas para el grupo y no parecía favorecer su mano lesionada.

“Estaba de fiesta por venganza y le cobraba champán al hombre con el que estaba enojada y trataba a estos extraños con champán de lujo que compró con la tarjeta de crédito de Jonathan”, alegó Chaudhry.

In a video released by TMZ, Jonathan Majors is shown physically picking Grace Jabbari off the ground & shoving her back into the car.

Then, he’s shown yanking her around violently by the arm. She runs after him but, after she stops, he turns around and goes back to her. pic.twitter.com/7eOyXAjz8W

— 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎 (@LeaveHeardAlone) December 13, 2023