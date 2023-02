Alcalde canta narcocorridos mientras Jerez llora por los homicidios y desaparecidos

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Humberto Salazar Contreras, Alcalde morenista de Jeréz, Zacatecas, fue captado cantando el narcocorrido “JGL”, dedicado al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, de la banda regional “La Adictiva“. El momento fue captado en una grabación que se viralizó en redes sociales debido a la crisis de inseguridad que afecta a la entidad.

De acuerdo con las imágenes, el presidente municipal se encontraba alcoholizado y sonriendo mientras sostenía un vaso con algún licor en la mano. Junto a él había dos hombres más, quienes cantaban con el funcionario frente a la banda que entonaba la canción.

“Es el jefe, lo es y lo era (haciendo referencia al segundo apellido de ‘El Chapo’). Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente; nos dijeron ‘Aquí andamos patrullando 24/7. No se asusten si miran retenes, y menos si cargan las gorras de ‘JGL’”, dice la letra del corrido.

Según los reportes de redes sociales, el momento en el que fue videograbado el Alcalde se dio luego de que se suspendiera “El Carnaval y la Jerezada”, ante las exigencias de la población por la inseguridad.

En ese sentido, usuarios de redes sociales denunciaron la difícil situación que afecta a comerciantes y trabajadores en aquel municipio, mientras que el Alcalde festeja y muestra “su preocupación”.

“¿Hasta cuándo el pueblo de Jerez y su gente volverá a ser el pueblo mágico que era antes?¿Cuántas muertes, secuestros y robos tienen que seguir pasando para que se ponga las pilas?” compartieron en el grupo de Facebook, Denuncias Jerez.

“LOS MEDIOS DIFUNDEN VIDEO CON MALA INTENCIÓN”: ALCALDE

Horas después de que se difundiera el video, el Alcalde de Jeréz emitió un video de respuesta y aseguró que la circulación de la grabación en medios y en las redes sociales se ha hecho “con mala fé”.

Asimismo, consideró que los titulares de la prensa distorcionan la verdad. Humberto Salazar Contreras aseguró que el video que se ha difundido es de hace un año, y que ese momento ocurrió durante una convivencia realizada con paisanos de la comunidad de Tepingo.

“La tambora sonaba, me gusta la música, pero no me sé las canciones, las desconozco. Mi vida como médico siempre ha sido transparente. Me duele darme cuenta de la podredumbre de algunos que se llaman políticos de carrera, esos que orquestan de las campañas negras”, dijo.

Y finalizó: “Responsabilizo a quien están detrás de estas publicaciones que dañan Jeréz, porque estas publicaciones mal intencionados, y en algunos casos pagados, nos ponen en riesgo a mi familia y a mis colaboradores”.

INSEGURIDAD EN ZACATECAS

Tan solo en los últimos meses, los pobladores de Jeréz han denunciado que se han incrementado los hechos violentos en el pueblo mágico, tales como desapariciones forzadas y múltiples homicidios. Sin embargo, también apuntan que anteriormente familias enteras han tenido que dejar sus hogares porque están sitiados por el narco.

A finales de enero se registró una balacera en un bar del centro de Jeréz, hecho por el cual murieron ocho personas.

También se han reportado varias mujeres y hombres como desaparecidos. Una de las víctimas es la joven Frida Sofía, por la que su madre encaró al Alcalde de Jerez en medio de la inauguración de la Jerezada para exigirle su búsqueda.

Sofía Ceballos, madre de Frida, apuntó que son cinco jóvenes quienes fueron privados de la libertad cuando se encontraban en el domicilio de Carrillo Díaz, y hasta ayer se desconocía su paradero.

“No tengo noticias de nada, no me han dicho nada y no voy a parar hasta encontrar a mi hija, ella es una madre muy amorosa, tenía muchos amigos, todo Jerez la conoce. Estaba programada para una cirugía, tiene anemia y padece de ansiedad, pido que me la regresen. Ella no le debe nada a nadie y es muy querida por Jerez. Espero que pronto aparezca”, indicó a medios.