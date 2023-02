Sin novedad en el frente arrasa en los BAFTA. Aquí los ganadores de la noche

Por Jill Lawless

Londres, 19 de febrero (AP) — Estrellas de Hollywood y miembros de la realeza se reunieron en la sala Royal Festival Hall de Londres el domingo para los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA por sus siglas en inglés) en los que el drama pacifista alemán Sin novedad en el frente era la más nominada.

El crudo retrato de la vida y muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial competía por 14 premios, incluyendo mejor película. Ganó varios de los primeros premios de la noche, incluyendo mejor guion adaptado, cinematografía, sonido, música original y película en lengua no inglesa, además de cimentar su estatus como favorita cuando Edward Berger recibió el premio a mejor dirección.

La tragicomedia irlandesa Los espíritus de la isla y la alocada historia de multiversos Todo en todas partes al mismo tiempo tienen 10 nominaciones cada una.

Banshees ganó el premio de mejor película británica.

Banshees también ganó el premio de guion original para McDonagh y el trofeo de mejor actriz de reparto para Kerry Condon y mejor actor de reparto para Barry Keoghan.

La ostentosa película biográfica y musical sobre Elvis Presley, Elvis de Baz Lurhmann, se llevó los premios de casting, diseño de vestuario, peinado y maquillaje.

El actor Richard E. Grant era el maestro de ceremonias, caminó en el escenario con una lujosa capa blanca después de un video de introducción cómico en el que se le veía pidiéndole consejos a Steve Martin y llegar a la sala de conciertos en el Batimóvil.

Al bromear sobre la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar del año pasado, Grant dijo: “Nadie recibirá golpes con la palma de la mano bajo mi vigilancia. Excepto en la espalda”.

La estrella de ascendencia puertorriqueña de Amor sin barreras Ariana DeBose comenzó la ceremonia interpretando “Sisters are Doin’ it for Themselves”, con un saludo rapeado para algunas de las mujeres nominadas, incluyendo a Cate Blanchett, Viola Davis y Michelle Yeoh.