La importancia de la sustentabilidad, diversidad y equidad en la moda

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Un dato que llama muchísimo la atención es que para fabricar un pantalón de mezclilla se usan cerca de 7 mil litros de agua o que el poliéster, una de las fibras más usadas en las prendas, tarda más de 200 años en descomponerse; frente a esto se buscan alternativas en los procesos de producción para crear una moda sustentable, aún hay un largo camino por recorrer pero ya existen prendas de algodón orgánico y procesos ahorradores de agua.

Las marcas de ropa han encontrado opciones y estrategias de sustentabilidad y esto se trata no sólo de los recursos si no del bienestar de las personas, un pilar para C&A que cuenta con certificaciones como Cradle to Cradle, que logra que todos los aspectos detrás de cada producto: el abastecimiento de las materias primas, el uso de productos químicos, agua o energía en la fabricación, el diseño para la reutilización de materiales y las condiciones sociales en la cadena de valor, sean sustentables; busca también el bienestar de las comunidades en la que están presentes.

La cadena de suministro es un punto esencial por lo que es prioritario promover el trabajo justo, seguro y digno para las y los trabajadores que confeccionan sus prendas por lo que cuentan con un Código de Conducta para proveedores y un programa de auditoría y desarrollo que ayuda a garantizar el correcto cumplimiento, salvaguardando así la vida, respeto y equidad de todas y todos los involucrados.

Respecto a la diversidad, la equidad y la inclusión, existen un dato relevante y es que más del 80 por ciento de las personas que trabajan en la industria, además del 60 de las clientas de C&A y 52 por ciento de sus colaboradoras, son mujeres. Frente a esto, impulsan el desarrollo profesional de las mujeres dentro y fuera de la empresa, llevando a cabo prácticas de desarrollo empresarial impartidas por el personal especializado en materia de diversidad, equidad, inclusión. Un apoyo puede ser la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, quienes brindan asesorías y actualizaciones en temas de equidad de género y que la empresas pueden aprovechar.