PuntosYComas ¬ Más de un millón de ciudadanos serán funcionarios de casilla

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Rumbo a las elecciones del domingo 2 de junio del 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que seleccionar y capacitar a por lo menos 1 millón 196 mil 734 funcionarios, para integrar las mesas directivas de las 170 mil 962 casillas que tendrán que instalarse a todo lo largo y ancho del país, para recibir lo votación potencial de más de 99 millones de personas que hasta marzo aparecen en la Lista Nominal de Electores.

Para cumplir con ese propósito, el Instituto Nacional Electoral ya realizó la insaculación de 13 millones 244 mil 44 ciudadanos, de los cuales más de 12 millones han sido visitados para informales que han sido seleccionados como potenciales funcionarios de casilla y por lo menos, hasta el reciente 15 de marzo, ya había 2 millones 260 mil 382 capacitados, de los cuales se ha valorado que 2 millones 239 mil 905 cumplen los requisitos legales para ser funcionarios de mesa directiva de casilla.

En su artículo 82, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala con claridad como debe integrarse una mesa directiva de casilla: “Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales”. Siete funcionarios para cada casilla que se instale en el país.

¿Qué requisitos tienen que cumplir quienes aspiren a ser funcionarios de una mesa directiva de casilla electoral?

Lo explica el artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; estar inscrito en el Registro Federal de Electores; contar con credencial para votar; estar en ejercicio de sus derechos políticos; tener un modo honesto de vivir y haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente del INE; además de no ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y por supuesto, saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

¿Cuáles son las atribuciones y tareas de un presidente de mesa de casilla?

Presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley; recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma; mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.

El presidente de la mesa directiva de casilla también está facultado para suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva. También puede retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva.

El presidente de la casilla debe practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo; concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo distrital la documentación y los expedientes respectivos, y fijar en un lugar visible en el exterior de la casilla, los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.

¿Qué funciones desempeña un secretario de mesa directiva de casilla?

Debe levantar durante la jornada electoral las actas que ordena la Ley sobre los incidentes que ocurran durante la jornada; contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de instalación; comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos e inutilizar las boletas sobrantes.

Y finalmente ¿cuáles son las responsabilidades de un escrutador de mesa directiva de casilla?

Debe contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho; contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o lista regional; así como auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden.

Para la jornada electoral del domingo 2 de junio del 2024, el Instituto Nacional Electoral calcula que deberán imprimirse 317 millones 94 mil 216 boletas electorales. De ese total, 238 millones de boletas electorales serán para los comicios locales.

