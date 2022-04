VIDEOS: “Checo” Pérez se pasea por carretera de NYC y estrena pista del GP de Miami

Por Jorge Fernández

Los Ángeles, 19 de abril (LaOpinión).- Sergio “Checo” Pérez ya está preparándose para el Gran Premio de Miami, que se unió al calendario 2022 de la Fórmula 1 y tendrá su carrera este domingo 8 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami, que el tapatío tuvo la fortuna de estrenar a menos de tres semanas del evento.

Primero, vemos a Pérez conduciendo el mítico Red Bull RB7 por las vías de New York, en “camino” a Miami para llegar a la carrera que debutará en esta temporada.

Luego, Miami antes de mayo, como bien describió Red Bull. Sergio Pérez estrenó el autódromo -que aún está siendo acondicionado para recibir a la F1- con una primera vuelta de reconocimiento que completó con éxito.

El mexicano incluso pasó por el Estadio Sun Life, hogar de los Miami Dolphins.

Todo fue parte de una excelente producción de Red Bull para promocionar el Gran Premio de Miami y también a “Checo”, quien probablemente se sentirá como en casa, debido a la gran presencia de aficionados mexicanos que estarán en la carrera apoyándolo.

No obstante, antes de Miami, la F1 tendrá otra parada: Imola. La cita es el domingo 24 de abril. “Checo” Pérez marcha en el cuarto lugar de la clasificación, con 30 puntos.

Miami before May 😉 How about a first lap, @SChecoPerez? 🙌 pic.twitter.com/Si3rYueMPk

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 19, 2022