Leclerc se lleva la victoria en el GP de Australia; “Checo” Pérez sube al podio

Melbourne, Australia, 10 de abril (AP) — Charles Leclerc completó el domingo un fin de semana dominado por su Ferrari tras convertir su pole position en una victoria en el Gran Premio de Australia.

Leclerc, de 24 años, amplió su ventaja en el campeonato de pilotos y logró su segunda victoria de la temporada tras imponerse en Bahréin, la primera carrera del calendario.

Leclerc mantuvo a raya a su rival de Red Bull, Max Verstappen, en las primeras vueltas y defendió el liderazgo con el coche de seguridad en la pista para ganar por 20 mil 524 segundos.

El mexicano Sergio Pérez superó un lento inicio para llegar en segundo puesto, por delante de los Mercedes de George Russell, que entró en el podio por primera vez esta temporada, y Lewis Hamilton.

Los pilotos de McLaren Orlando Norris y Daniel Ricciardo fueron quinto y sexto.

Verstappen, actual campeón del mundo, sufrió otra carrera frustrante cuando un fallo mecánico puso fin a sus esperanzas en el tiempo que estaba segundo tras 39 vueltas de 58.

Happy to be back on the podium! Its a shame that we lost Max. It was an important day for the championship. We know there’s plenty of work to do. Lets go @redbullracing 👊🏻

#AustralianGP pic.twitter.com/LQ10DZ0mty

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 10, 2022