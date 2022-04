VIDEO: Se registra incendio en subestación de CFE en Morelia; hay apagones en la zona

El líder de Bomberos Morelia señaló que no se reportan daños humanos debido a que a la hora que ocurrió el accidente ya no era horario laboral, sin embargo, no descartó que alguno de los vecinos de la zona tenga alguna crisis nerviosa que habría de atenderse.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Un incendio se registro esta noche en las instalaciones de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la colonia industrial de Morelia, capital de Michoacán.

De acuerdo con Alfonso Martínez Alcázar, Alcalde de Morelia, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia, los Bomberos, la Policía de Morelia y el personal de la Comisión Federal de Electricidad, ya están atendiendo el siniestro que se registró en la subestación.

Fuerte #incendio en las instalaciones de la subestación de @CFEmx #CFE en la colonia #industrial en #Morelia, el @GobMichoacan informa ya se está atendiendo la emergencia a través de diversas corporaciones.

Según versiones de distintos medios, la explosión se derivó de la explosión de un transformador dentro de las instalaciones por un corto circuito.

Carlos Rodríguez Garcia, líder de Bomberos Morelia, señaló que no se reportan daños humanos debido a que a la hora que ocurrió el accidente ya no era horario laboral, sin embargo, no descartó que alguno de los vecinos de la zona tenga alguna crisis nerviosa que habría de atenderse.

Incendio en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelia, Michoacán

Incendio en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelia, Michoacán

La lumbre consumió la gran parte de las mismas y ya se registran apagones en varios puntos de la capital michoacana.

Al momento se reportan cortes y apagones en las colonias de salida a Quiroga, Infonavit La Colina, Tres Marías y avenida Periodismo, en la capital michoacana.