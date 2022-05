VIDEO: Tiktoker comparte experiencia trabajando con Belinda y su mamá

Una usuaria de TikTok compartió varios videos de su experiencia trabajando con Belinda y su mamá, afirmando que la progenitora de Belinda es quien lleva las riendas de la cantante.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 19 de mayo (ASMéxico).- Tras la más reciente polémica de Christian Nodal y Belinda, luego de que el cantante reaccionara a una publicación de la mamá de su exprometida, ahora se ha viralizado en redes sociales un video de TikTok de una maquillista que conoció a Belinda, y compartió cómo fue trabajar con ella y con su progenitora.

A pesar de que el video fue publicado hace meses, ahora ha tomado relevancia debido a la controversia generada por lo publicado por Nodal, pues dijo que Belinda Schull, mamá de su exprometida, “la dejó sin nada”, ya que recordemos que desde que era pequeña, ella había manejado su carrera.

La maquillista se identifica como @gabophotobox en TikTok y contó, por medio de un storytime, que fue contratada para un evento que la artista tuvo hace algún tiempo y enfatizó que siempre tuvo una percepción de Belinda como una persona muy segura de sí misma.

Contó que se trataba de una pasarela y normalmente los looks son aprobados días antes. Algo que le llamó la atención a la maquillista es que cuando llegó la mamá de Belinda, todos los presentes se mostraron nerviosos.

“El look era como de pequitas de colores, la idea era que todas la modelos tuvieran como la onda de Belinda… En eso, se empieza a escuchar como cuando llegaba ‘Miranda’ a su oficina (personaje de El diablo viste a la moda) y todos empiezan de ‘ya llegó, ya está aquí, mamá Beli, mamá Beli’, en mi cabeza era que había llegado Belinda, pero no, la que había llegado era su mamá”, relató la profesional en maquillaje.

“Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra ‘mamá Beli’ y se sintió así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de ‘ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso’… yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá”, agregó la joven.

La maquillista contó que la mamá de la artista hizo varios cambios, argumentando que eso no le iba a gustar a su hija, haciendo que se modificaran los looks. Además, destacó que le cambió la percepción de Belinda para bien, pues se dio cuenta que “es una chava sencilla”.

“También me sacó de onda que necesitaba ese apoyo de su mamá, como penosa… es una chava súper talentosa”, dijo la joven sobre la artista.

¿QUÉ PASÓ CON CHRISTIAN NODAL Y LA MAMÁ DE VELINDA?

En redes sociales dio de qué hablar lo ocurrido con Nodal y la mamá de Belinda. Todo comenzó cuando ella reaccionó a un comentario en Instagram, en el que se calificaba al cantante como “naco”, y luego Schull publicó un mensaje, que muchos tomaron como una indirecta para él. “El Mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió la mamá de Belinda.

Como respuesta, Nodal compartió una captura de pantalla de una conversación que tuvo con su exprometida, acompañada del mensaje: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida”.

Mientras que en la conversación, Belinda le pedía dinero al intérprete de ‘Adiós Amor’ para hacerse un arreglo dental, destacando que también quería para sus papás. Minutos después ella le dice que arrepiente de todo lo que ha sufrido con él y le pide que mejor se enfoque en su carrera. Así el artista dio a entender que fue una de las razones que provocaron el rompimiento.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

