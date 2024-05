Calvin Harris, Nelly Furtado, “Chela Lab”… ¿Qué tal estuvo el Tecate Emblema?

Inna, Miranda!, Nelly Furtado, Christina Aguilera y Calvin Harris fueron de los actos más ovacionados por los asistentes que disfrutaron de actividades como “Chela Lab” y “De La Fábrica al Festival”.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- La tercera edición del Tecate Emblema cerró con broche de oro con una gran presentación de Calvin Harris que atrajo a todos los asistentes al escenario principal, mismo en el que minutos antes se presentó Christina Aguilera y Nelly Furtado. Además tuvo sorpresas y actividades divertidas para quienes asistieron a este festival que poco a poco se va ganando un lugar.

Lo primero es hacer un pequeño repaso por el primer día: el viernes Belanova emocionó a quienes han estado esperando su regreso con sus temas “Por ti”, “No me voy a morir” y la esperada “Rosa Pastel”, el momento clave fue cuando invitaron al escenario a la cantante Paty Cantú, además del cover que Denisse, su vocalista, realizó de “Cómo la flor”, canción de Selena Quintanilla.

Ese primer día de actividades la agrupación de glam rock italiana Måneskin, que se encuentra promocionando su más reciente material “Rush!”, cautivó a los asistentes con un setlist de 14 canciones, entre ellas “Don’t wanna sleep”, “Gasoline” y “Honey(are u coming?)”.

Quien se llevó la noche fue Sam Smith, quien regresó al país después de ocho meses luego de su presentación en el Palacio de los Deportes; para el Tecate Emblema, Smith realizó un recorrido por sus éxitos y fue de lo romántico a lo más atrevido.

Una de las sorpresas de ese primer día fue que la cantante Paty Cantú se unió a Tecate y se aventuró a camuflajearse entre la multitud para recompensar a sus fans con una dinámica muy emocionante y emotiva, ya que, de forma ingeniosa, la cantante se colocó una gorra y una peluca para pasar desapercibida entre los asistentes llevando consigo un letrero misterioso para intercambiar abrazos por una sorpresa. Aquellos que se animaron a participar y lo hicieron de forma correcta descubrieron que la propia Paty Cantú, estaba entre ellos. La cantautora invitó a los ganadores a una convivencia exclusiva en su camerino, en donde tuvieron la oportunidad de disfrutar de cervezas, charlas únicas, tomarse selfies y hasta corear algunas de sus canciones.

El día sábado, el más esperado y para el que los boletos se agotaron, comenzó con un día soleado que conforme pasaba la tarde se tornada en nublado y con una amenaza de lluvia latente que sólo quedó en eso. Entre las sorpresas de ese día estuvo The Aces que atraía con su ritmo a los asistentes al escenario KIA, mientras que el escenario principal la brasileña Anitta llenaba de sensualidad su presentación y ponía a bailar a todos los presentes.

El escenario SheIn estaba a reventar con Inna, la rumana encantó a todos con su buena vibra y temas como “Endless” y “Cola Song”. La cantante preguntó por qué no la incluyeron en el escenario principal, y es que era visible la cantidad de gente y el buen recibimiento del público. “En México me quieren más que en mi país”, dijo muy emocionada. Inna recibió un muñeco Dr.Simi y se dijo “la rumana más mexicana”.

Tras la rumana siguió Miranda!, que a gusto del público merecía un escenario más grande, loa argentinos llenaron de música, baile y una presentación con brillos y cambios de vestuario el escenario. Todas las canciones fueron coreadas, sin embargo, el cierre hizo que todos se emocionaran al interpretar “Don”.

En el escenario principal Nelly Furtado se convirtió en la reina de la noche, la canadiense regresó a México y visiblemente emocionada agradeció el cariño del público para quien interpretó temas como “Say It Right”, “Try”, “Maneater”, “Turn Off the Light”, además, cantó en español “Manos al Aire” y “Fotografía”, aquel tema que en el 2002 fuera un éxito junto a Juanes.

Christina Aguilera, que empezó 20 minutos tarde su presentación, mostró lo poderosa que es su voz y su presentación con temas como “Pero me acuerdo de ti”, “Dirrty”, “Falsas esperanzas”, “Lady Marmalade”, entre otros. Aguilera agregaba elementos a su vestuario como algunas mangas o una especie de bata y mientras esto ocurría, sus coristas interpretaban algún tema o se escuchaba alguna canción mexicana, así fue como El Recodo sonó en el escenario principal (no es que la banda haya visitado el lugar, pero no habría estado mal).

Sin duda, el gran cierre se dio con Calvin Harris, el DJ dejó sonar varios de sus éxitos como “Summer”, “This is What You Came For” y “How Deep Is Your Love”, entre muchos otros. El británico brindó una gran noche para todos los amantes de la música electrónica que disfrutaron, al igual que aquellos que no eran tan fanáticos de este género pero se dejaron llevar por el ritmo y los populares temas.

¿Qué actividades había? Una de las más solicitadas fue “Chela Lab”, en este lugar era posible pedir una cerveza con clamato, salsa Maggie o sólo limón, pero lo más emocionante era agregarle picafresas, gomitas enchiladas, gomitas con forma de “gusanito”, gomitas aciditas o algunas picosas. La fila era larga pero probar la cerveza con alguno de los toppings valía la pena. Además, si se contaba con el registro Tecate ID, se podían agregar todos los toppings que se quisieran y tener una experiencia diferente y llena de sabor. “De La Fábrica al Festival” era especial para quien buscaba una cerveza más fresca y helada, ya que esta cerveza era traída desde la cervecería, tan sólo unas horas antes del festival.

