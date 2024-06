El Presidente llama a la unidad y la reconciliación; pide cerrar filas con Sheinbaum

El Presidente destacó que el Gabinete de Sheinbaum ya se está construyendo, lo que permitirá que desde el primer día pueda comenzar a trabajar. López Obrador también insistió en que no está interviniendo en la integración del equipo de la Presidenta electa.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su esperanza de que luego de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta constitucional de México, se dé un proceso de reconciliación y cierre de filas en torno a la futura mandataria. “Espero que haya unidad y que se cierren filas para apoyar a la Presidenta porque nosotros enfrentamos oposición sin medidas, muy irracional“, dijo López Obrador.

“Por ejemplo, dieron línea en el Congreso para que no se aprobara ninguna iniciativa que enviáramos. Ninguna iniciativa se aprobaba. Nada”, añadió López Obrador, quien recordó la moratoria constitucional de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para no discutir reformas de la Cuarta Transformación a la Carta Magna.

El mandatario mexicano enfatizó que la minoría debe ser respetada y que se debe integrar al proyecto de transformación, pero siempre poniendo por delante el interés nacional. “Que se produzca, con gente de buena voluntad, un proceso de reconciliación, de unidad. No llegamos a la llamada polarización, no. La mayoría apoya”, comentó.

El Jefe del Ejecutivo federal también destacó las características de Claudia Sheinbaum. “Se trata de una mujer con un elevado nivel de académico. Doctora. Bien preparada. A diferencia de los técnicos y científicos, ella tiene un añadido que es fundamental: el humanismo. Porque no se trata de ser una eminencia para crear una bomba atómica. Es la ciencia al servicio de la humanidad. Luego, experiencia. Luego, honestidad”.

“Estamos hablando de que va a ser de las tres mejores gobernantes del mundo, porque lo tengo que decir así. Puede parecer exagerado, pero ¿con quién se compara? No estamos hablando de una gobernante más, estamos hablando de una gran dirigente. Todo esto gracias al gran pueblo de México”, prosiguió.

Asimismo, recordó que ya se está construyendo el Gabinete de Sheinbaum, lo que permitirá que desde el primer día pueda comenzar a trabajar. El gobernante reiteró que no está interviniendo en la integración del equipo de la Presidenta electa. “Yo no estoy interviniendo en nada por dos razones. Una, por principios: yo nunca hago eso; y dos, porque ella no lo permitiría”.

El político tabasqueño sostuvo que hay que cuidar el movimiento y evitar que se desvíe después de su mandato. “Yo me voy contento después de lo que hicimos millones de mexicanos. Porque eso también hay que tenerlo muy presente. Esto fue un triunfo de todo un pueblo y fue algo que se fue gestando desde hace mucho tiempo. Aquí participaron muchos luchadores sociales, luchadores por la democracia, que fueron desglosando y limpiando el camino. Muchos ya no alcanzaron a ver esto. A nosotros nos tocó consumar la obra de transformación iniciada por mucha gente que sufrió, que padeció, que enfrentó el autoritarismo”, concluyó.