Emilio Chalita llega al Senado con la muestra “Las emociones y el bienestar del ser”

Las personas que acudan al Senado de la República para disfrutar de la exposición “Las emociones y el bienestar del ser” podrán observar óleos acrílicos y acuarelas.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- El artista mexicano Emilio Chalita Aceves llegó este miércoles al Motor Lobby del Senado de la República con la exposición “Las emociones y el bienestar del ser”, una muestra conformada por, aproximadamente, 33 piezas, en donde la colorimetría conduce al público a un estado de introspección.

En entrevista para SinEmbargo, Chalita Aceves compartió que gran parte de las obras que se presentan en esta muestra forman parte del trabajo vivencial que experimentó al escribir Breatharian: Easy and effortless become ONE (2016).

“Las emociones juegan un papel muy importante en tu vida. Escribí un libro en 2016, estuve varios días sin comer y sin tomar agua, y toda una semana estuvimos trabajando las emociones en búsqueda lineal, el cuerpo emocional, para poder descargar y nutrirse de todo ese bienestar del ser”, explicó.

Y abundó, “parte de las piezas de arte, han sido una recolección de ese trabajo vivencial que yo he tenido y de lo que he recolectado, de cómo me han transformado”.

Las personas que acudan al Senado de la República para disfrutar de la exposición “Las emociones y el bienestar del ser” podrán observar óleos acrílicos y acuarelas.

En este sentido, el artista, explicó que la colorimetría de cada una de las piezas puede llegar a impactar directamente en las emociones de los observadores.

“La mayoría de las pinturas que están expuestas en el Senado tienen rostros, de entrada eso lo puede observar cualquier ser humano al ver ese orden en el caos de los colores y de las figuras que forman una expresión humana, que le den un significado esa expresión humana depende de cada observador y de cada individuo”, expresó.

“Yo estoy muy emocionado de que la mayoría de mis obras lo que buscan es conectar con las emociones del individuo gracias a la colorimetría, similar a lo que pasa cuando se escucha una canción”, agregó.

Desde temprana edad, Chalita Aceves mostró un gran interés por el arte, de manera paralela a sus estudios en Ingeniería Industrial y Finanzas Empresariales. Entre sus obras más notables se encuentran “Animal Kingdom” (2024), “Movement” (2020) y “Wind dopamina” (2016).

El artista mexicano ha tenido una prolífica carrera con más de 30 exposiciones individuales y 10 colectivas, y ahora se encuentra promocionando la exposición “Las emociones y el bienestar del ser”, que estará abierta al público del 17 al 28 de junio.

“Pinto desde los 5 años y para mí es un logro en mi carrera muy bonito poder estar exponiendo el Senado, a pesar de que he expuesto en muchas instancias de la República […] Si van al Senado van a poder disfrutar de piezas de arte gran formato con un toque emocional en busca de una introspección personal, en busca de tocar esas emociones y poder sanarlas”, concluyó Chalita Aceves.