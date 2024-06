VIDEO: Activistas del Reino Unido rocían con pintura al monumento de Stonehenge

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS).- Al menos dos activistas ecologistas miembros de la organización de defensa del medio ambiente Just Stop Oil rociaron con pintura naranja el monumento megalítico de Stonehenge, situado en Reino Unido, para exigir al Gobierno un compromiso para acordar a nivel internacional un “plan equitativo que ponga fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030“.

El acto tuvo lugar sobre el medio día (hora local), cuando los dos activistas rociaron el icónico monumento neolítico, situado cerca de la ciudad inglesa de Salisbury, en el sur de Reino Unido, donde está previsto que se reúnan este jueves miles de personas para celebrar el solsticio de verano.

Estas acciones tienen lugar poco después de que el Partido Laborista prometió comprometerse a detener las futuras licencias para el establecimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas como parte de su campaña electoral de cara a las generales previstas para el próximo 4 de julio.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024