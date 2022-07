EU femenil se vuelven campeonas al vencer a Canadá 1-0 en final del torneo Premundial

Por Anne M. Peterson

MONTERREY, México, 19 de julio (AP).— Alex Morgan convirtió de penal a los 78 minutos y la selección de Estados Unidos ganó 1-0 a Canadá la final del Campeonato W de la Concacaf, que le aseguró una de las plazas de la región para los Juegos de 2024.

Ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que seguía el juego desde un palco, Estados Unidos logró romper el empate a cero cuando Rose Lavelle recibió una falta en el área y Morgan eludió a la arquera canadiense Kailen Sheridan en el penal. Fue el 118vo gol de la carrera de Morgan.

Por su parte, Jamaica derrotó 1-0 a Costa Rica en el tiempo extra en un encuentro anterior el lunes para llevarse el tercer puesto del torneo.

Las cuatro selecciones semifinalistas habían conseguido ya sus plazas para el Mundial de 2023, que se disputa el próximo verano en Australia y Nueva Zelanda. La finalista, Canadá, se enfrentará a Jamaica en una eliminatoria por la otra plaza olímpica de la región en septiembre de 2023.

Estados Unidos tiene un registro de 33-0 en partidos de clasificación del Mundial o los Juegos Olímpicos, desde que perdió 2-1 ante México antes del Mundial de 2011.

En el encuentro anterior, Kalyssa van Zanten anotó a los 102 minutos para poner a Jamaica en cabeza. Van Zanten, que juega para Notre Dame, salió como suplente a los 99 minutos y marcó con un acertado pase de Drew Spence.

