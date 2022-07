Pío López Obrador dice que el dinero que le dio David León era “para el movimiento”

Pío López explicó que el dinero entregado por David León fue para “apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, como gasolinas”, pero niega que con esto haya cometido un delito. “Es más una falta”.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró “estoy absolutamente seguro y cierto que jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito”, en entrevista con Mariel Ibarra para Expansión Política desde Palenque, Chiapas.

A vísperas de cumplir dos años de la difusión de los videos que generaron más de 200 denuncias ante la Fiscalía General de República (FGR), Pío López Obrador accedió a hablar con Expansión Política sobre los hechos.

Además, mostró un amparo en mano concedido el pasado jueves por el Juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena, que ordena a la FGR y a su titular, Alejandro Gertz Manero, a establecer si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación en su contra en un plazo de tres días hábiles. El límite de ese plazo, si se notificó conforme a la ley, termina este martes.

También aseguró a Expansión Política que no ha recibido ayuda de su hermano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha hablado con él, así como tampco alguna otra autoridad le han ayudado a frenar su caso y tuvo que buscar un amparo para obligar a la FGR a investigar y pronunciarse.

“Yo soy el más interesado en que se investigue a fondo el tema y se esclarezcan los hechos. Tan interesado, que hasta fui con el Ministerio Público y le dije: ‘mira, te dejo mi teléfono, si tú requieres y necesitas alguna información adicional, aquí estoy, quiero ser un coadyuvante y un facilitador en tu proyecto de investigación. ¡Búscame!’ Hasta ahora, nadie me ha hablado”, añadió.

“A mí me han ayudado nada más tres elementos: uno, la Constitución; dos, mi asesor jurídico, el doctor Pablo Hernández Romo-Valencia; y tres, mi pequeña y verdadera familia que es mi hijo y mi esposa, pero fuera de esos tres a mí no me ha ayudado absolutamente nadie, al contrario, pienso que la autoridad de arriba está obstruyendo, está obstaculizando las investigaciones para no llegar al fondo del asunto”, declaró.

El hermano del titular del Ejecutivo expuso que “no se hizo nada con ese recurso, se utilizaron… Además, estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones… fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, gasolinas, etc. para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito, me siento con la conciencia muy tranquila, sigo con mi vida normal, pero yo sí quiero que esto se esclarezca, que llegue a últimas consecuencias”.

Agregó que interpuso una denuncia penal en contra del periodista Carlos Loret de Mola y de David León y “hasta hoy no hemos tenido respuesta alguna”.

Durante la entrevista reveló que el amparo busca que “el Juez le establezca un plazo, un término a la autoridad investigadora [FGR] aproximadamente dos meses en esta versión término digamos a la autoridad porque no puedes tardar con este tema por tiempo indeterminado, y hasta donde tengo información, el plazo se vence el próximo martes y de no cumplir la autoridad con sus obligación vamos a actuar en consecuencia”.

Pío López Obrador, David León, y el partido Morena son investigados por el INE y la Fiscalía Electoral ante denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) ante ambas instancias después de que se difundieran algunos videos con dinero en efectivo, para supuesto apoyo de campañas del partido político en 2015.