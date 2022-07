¿Cuándo vuelve Spider-Man: No Way Home a los cines con su versión extendida?

MADRID, 19 de julio (EuropaPress).- Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) regresa a los cines con una versión extendida que, con escenas inéditas, promete ser “más divertida” que la aclamada película que vio la luz en diciembre del pasado año. Un reestreno que ya tiene fecha para muchos países, entre ellos España y América Latina.

La cinta dirigida de nuevo por Jon Watts reúne en una misma aventura a las tres versiones cinematográficas de Peter Parker vistas en la gran pantalla. Y es que, como bien saben los fans, Spider-Man: No Way Home cuenta, además de con Tom Holland, actual protagonista de la saga, con el regreso de Tobey Maguire, estrella de la primera trilogía dirigida por Sam Raimi, y Andrew Garfield, el protagonista de las dos entregas de The Amazing Spider-Man.

Una aventura multiversal que, tal y como ha anunciado de forma oficial Sony Pictures en sus redes sociales, ya tiene fecha de regreso a las salas.

En España, esta versión con metraje adicional llegará el 23 de septiembre. Menos tendrán que esperar los fans de México, donde verá luz el 1 de septiembre, al igual que en Estados Unidos. El 7 de septiembre será cuando se estrene en otros países como Brasil.

Un reestreno que servirá, no solo para disfrutar en pantalla grande esas secuencias inéditas, sino también para agrandar el enorme botín de la cinta en taquilla, donde recaudó casi 1.900 millones de dólares en todo el mundo.

