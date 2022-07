“Alito” ofende a mujeres y exhibe cómo controla a periodistas: de Ciro a López Dóriga

En el audio, se escucha al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional reconocer que él pagó a periodistas y les ordenó hablar positivamente de sus acciones políticas y de su persona.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– En el audio más reciente del líder priista Alejandro Moreno Cárdenas, difundido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román en su programa “Martes del Jaguar”, se escucha al Diputado hablar de pagarle a periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y directores de periódicos como Tribuna para que difundan información positiva sobre él, además de referirse despectivamente a las mujeres.

En el audio “asqueroso”, como lo describió horas antes la Gobernadora morenista, “Alito” aseguró que había ordenado a reporteros y directores de medios como Tribuna, Crónica y Telemar, así como figuras como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y dueños del semanario Proceso, a hablar positivamente de él.

“¿Tú cuándo has visto que eso pase en Tribuna, en Crónica o en Telemar? Nunca, nunca, jamás. Está como un día, un cabrón mandó un artículo a Tribuna… mandó un artículo poniéndome en toda madre a mí, un columnista en Tribuna, y me lo mandaron. [Le dije] ‘Ah, ¿eso escribió ese cabrón? Bueno, pon un artículo donde hablen maravillas del Alito, le ponen su nombre y lo publican’, y salió”, comentó el exgobernador de Campeche.

¡Qué impresionante! No tiene respeto por nadie, así se expresa hasta de sus brothers. Es una bajeza todo lo que dice sobre periodistas, confirma su frase “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”. pic.twitter.com/fdyXSXUAAx — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 20, 2022

“¿Quieres decir algo? Lo escribes en tu espalda, pero en el periódico no escribes nada”, sigue la grabación.

“Me vas a decir que Reforma es un periódico importante, ¿pero cuántos periódicos hay y cuántos se leen? TV Azteca, la pinche televisora, tres vergazos… te la pongo más fácil: dos vergazos a López-Dóriga, y se acabó el desmadre, y tampoco aguanta”, apuntó.

Además, insinuó que en caso de que él fuera dueño de un periódico, habría publicado en primera plana una nota en la cual se hablara de la madre de quien le ofendiera, junto con la frase “es una puta” (sic).

“‘Su mamá, en primera plana, es una puta’. A mí me vale verga eso, ¿eh?”, remarcó el priista.

Con respecto a los dueños del semanario Proceso, el Diputado del tricolor los reconoció como sus “brothers”, así como de periodistas como Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva.

“Yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona, Antonio Navalón… ¿quién otro? Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navalón: ¡rájale la madre a tal hijoeputa, un vergazo’”, indicó.

“Ya te lo dije, yo porque no he querido ser un hijo de la chingada… Te pone un madrazo. Te pone un putazo Rosaura Mijangos, ¿cómo no vas y le tomas foto? ‘Esta es una prostituta’, y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. (…) Yo no soy periodista, pero soy político, y sé lo que más duele”, sigue el audio.

“ALITO” VS. SANSORES: LA BATALLA JUDICIAL INICIA

Esta tarde, Alejandro Moreno Cárdenas anunció que un juzgado de Nuevo León le había concedido la suspensión de fondo de un juicio de amparo interpuesto para detener la divulgación de los audios en el programa “Martes del Jaguar”, por lo cual la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, estaría imposibilitada de difundir dichas grabaciones.

“Tras nueve programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia me dio la razón. He sido notificado del amparo a mi favor, para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de @LaydaSansores o por cualquier otro medio o vía”, detalló “Alito”.

(2) Me acaban de informar mis abogados que el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Nuevo León, nos notificó la concesión de la Suspensión de Oficio y de Plano, en el Juicio de Amparo 716/2022-IV, para que la Gobernadora @LaydaSansores, y demás autoridades responsables… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 19, 2022

(4) La Suspensión de Oficio y de Plano emitida en el Juicio de Amparo 716/2022-IV, ya es pública en el portal del Poder Judicial de la Federación, misma que puede ser consultada en dicho portal. https://t.co/appcQQSRdZ@LaydaSansores — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 19, 2022

Tras el anuncio, la morenista mantuvo la expectativa del programa al compartir un tuit con el mensaje: “Mándenme fotos de como van a ver el jaguar, nos vemos a las 8pm”.

Mándenme fotos de como van a ver el jaguar 🐆 🍿 , nos vemos a las 8 pm.#MartesDelJaguar — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 19, 2022

El priista contestó con un video publicado en Twitter en el cual se observa que el Poder Judicial intentó notificar a la administración de Sansores de la resolución, por lo cual habría un impedimento legal para que se hiciera la difusión del audio de este martes.

“Una evidencia más. El actuario del Juzgado Federal de Campeche fue a notificar a la Gobernadora @LaydaSansores la suspensión del amparo, se niegan a recibirlo. Ha sido notificada por diversos medios, es un hecho notorio y público del que no puede alegar su desconocimiento”, afirmó “Alito”.

Una evidencia más. El actuario del Juzgado Federal de Campeche fue a notificar a la Gobernadora @LaydaSansores la suspensión del amparo, se niegan a recibirlo. Ha sido notificada por diversos medios, es un hecho notorio y público del que no puede alegar su desconocimiento. pic.twitter.com/dR9JkBMndU — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 20, 2022

Durante el programa de esta noche, Sansores hizo la difusión del material lo antes posible pues, dijo, “Adelantamos el audio por precauciones que decidimos tomar”.

Después de la publicación del audio, Moreno aseguró que Sansores “acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores”.

El dirigente priista en realidad obtuvo una suspensión contra la publicación de los audios. El amparo está por definirse. “A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR!”, añadió

A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR! — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 20, 2022