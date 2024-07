Dron explota en Tel Aviv; deja un muerto y varios heridos; hutíes reclaman autoría

TEL AVIV, Israel (AP).- Los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron el viernes la autoría de la explosión de un avión no tripulado durante la madrugada sobre Tel Aviv, que se cree que causó al menos 10 heridos y un muerto.

El ataque aéreo retumbó en las calles de la ciudad, provocó una lluvia de fragmentos de metralla y dejó un radio de explosión amplio, dijeron las autoridades. No estuvo claro de inmediato cómo el ataque esquivó las defensas antiaéreas israelíes o cuál podría ser la respuesta del país. El ejército de Israel dijo que incrementó las patrullas aéreas tras el incidente.

Los hutíes han lanzado repetidamente drones y misiles hacia Israel a lo largo de los nueve meses que ha durado la guerra en Gaza como muestra de apoyo al grupo insurgente palestino Hamás. Pero hasta el viernes, todos habían sido interceptados por Israel o por sus aliados occidentales con fuerzas estacionadas en la región.

El grupo yemení elogió la capacidad del dron para esquivar las defensas antiaéreas israelíes e indicó que su objetivo era llegar al corazón del territorio de Israel en respuesta a la guerra que libra en la Franja de Gaza.

El ataque hutí ocurrió horas después de que el ejército de Israel confirmó que uno de sus ataques mató a un comandante de Hezbollah y a otros insurgentes en el sur del Líbano. Hasta ahora, Israel no ha atacado de forma directa a los rebeldes yemeníes y ha dejado que sus aliados tomen la iniciativa mientras centra sus esfuerzos en Gaza y en los combates con Hezbollah.

El incidente se produce además mientras los mediadores internacionales mantienen la esperanza de alcanzar un alto el fuego, presionando a Israel y Hamás hacia un acuerdo por fases que frenaría los combates y liberaría a alrededor de 120 rehenes que siguen retenidos por el grupo insurgente en Gaza.

Las posibilidades de alcanzar una tregua podrían mejorar si los dirigentes israelíes apuntasen que su operación en Rafah está por concluir. Pero los temores a una posible escalada reaparecieron el jueves después de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, visitó un disputado lugar sagrado en Jerusalén para rezar por el regreso de los rehenes israelíes, afirmó, “sin un acuerdo imprudente, sin rendirse”.

La policía local de Tel Aviv dijo que la explosión se produjo a las 03:10 de la madrugada, se sintió en ciudades cercanas y causó heridas a al menos 10 personas. El comandante del distrito de Tel Aviv, Peretz Amar, señaló que los agentes no pudieron localizar el punto de contacto, lo que sugiere que la explosión se habría producido en el aire.

⚡️ NEW: Footage captured from the sea shows moment when the Yemeni drone entered Tel Aviv from the sea and struck its target. pic.twitter.com/7z0Fpy4Hha

— Arya – آریا 🇮🇷🏴 (@AryJeay) July 19, 2024