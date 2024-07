Los asentamientos israelíes en Palestina son ilegales, declara la Corte Internacional

LA HAYA, Holanda (AP) — El máximo Tribunal de Naciones Unidas dijo el viernes que la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es “ilegal” y pidió que ponga fin a la construcción de asentamientos y que se detenga de inmediato, emitiendo una condena sin precedentes y radical al Gobierno de Israel sobre las tierras que capturó hace 57 años.

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció rápidamente la opinión no vinculante emitida por el panel de 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, afirmando que los territorios son parte de la “patria” histórica del pueblo judío. Pero la rotunda amplitud de la decisión podría afectar a la opinión internacional y fomentar movimientos en favor del reconocimiento unilateral de un Estado palestino.

Los jueces señalaron una amplia lista de políticas, incluida la construcción y expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental, el uso de los recursos naturales de la zona, la anexión e imposición de un control permanente sobre tierras y políticas discriminatorias contra los palestinos, todas las cuales, según dijeron, violaban el derecho internacional.

El Tribunal dijo que Israel no tenía derecho a la soberanía en los territorios, estaba violando las leyes internacionales contra la adquisición de territorio por la fuerza y ​​estaba impidiendo el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Dijo que otras naciones estaban obligadas a no “prestar ayuda o asistencia para mantener” la presencia de Israel en los territorios. Dijo que Israel debe poner fin a la construcción de asentamientos de inmediato y que los asentamientos existentes deben ser eliminados, según un resumen de la opinión de más de 80 páginas leída por el presidente del Tribunal, Nawaf Salam.

READ HERE: the full text of the Advisory Opinion in respect of the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem https://t.co/jHXlw5Bnrp pic.twitter.com/k1WQ53ALQA

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 19, 2024