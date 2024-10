Premier League: Man United gana 2-1 contra Brentford; West Ham cae ante Tottenham

Por Xavi Heras y Pablo Montaño

Ciudad de México, 19 de octubre (ASMéxico).- A Ten Hag le vino bien el parón por selecciones. Tuchel se postulaba como remplazo suyo en el banquillo de Old Tarfford, pero la federación inglesa se adelantó al Manchester United. Ganó tiempo el técnico holandés, que en sus notas en el programa de mano del partido del sábado frente al Brentford reconoció el mal inicio de temporada de los suyos, y explicó que tuvo tiempo de analizar lo sucedido durante los dos primeros meses y medio de competición. Tocaba dar con la tecla, y lo hizo. Frenó la hemorragia de un equipo que llevaba más de un mes sin ganar un partido. El sábado volvió a hacerlo, con Garnacho como protagonista. El argentino levantó Old Trafford.

La amenaza inicial del United quedó en nada. Los mancunianos empezaron el partido con energía, aunque la paciencia del Brentford permitió que los visitantes tomasen el control del partido. Superado el primer cuarto de hora acumularon más del 65% de la posesión. Sin embargo, las ocasiones escasearon. Un encontronazo entre la cabeza de De Ligt y la rodilla de Schade fue lo más destacado. El holandés necesitó puntos en la banda, aunque no dejó de sangrar durante todo el primer tiempo. El colegiado le mandó ir a la banda en el añadido, para enfado de Old Trafford. Pinnock perdió la marca de Dalot en la última acción del primer acto para cabecear un córner de Damsgaard y abrir el marcador.

Con más corazón que cabeza, Garnacho lideró las oportunidades más claras de los red devils. Topándose una y otra vez con Flekken. Fue en la primera jugada de la reanudación cuando el argentino logró superar al guardameta holandés con una volea precisa a centro de Rashford. Ahuyentó fantasmas el atacante del United, y su equipo se asentó finalmente en el partido. Sobre la hora de juego, los mancunianos se pusieron por delante en el marcador tras sendas genialidades de Fernandes y Hojlund.

El portugués asistió de tacón y el danés pico la pelota ante la salida de Flekken. Al tanto le siguió una retahíla de oportunidades que los locales no supieron aprovechar. Tampoco lo lamentaron. El Brentford bajó los brazos y ni siquiera la entrada de Carvalho y Wissa cuestionó el triunfo del United. Los red devils, que no ganaban en liga desde el 14 de septiembre, volvió a sumar tres puntos que lo sitúan en mitad de tabla. Ten Hag todavía tiene trabajo por delante.

TOTTENHAM APLASTA 4-1 A WEST HAM

Julen Lopetegui sigue sin encontrar el camino, y ya van ocho jornadas de Premier League 2024-2025 y dos meses de competición. El triunfo cosechado ante el Ipswich Town (4-1) antes del parón de selecciones de octubre pasó de ser un posible punto de inflexión a una mera ilusión tras el paso del conjunto del este de Londres por el Tottenham Hotspur Stadium. El atropello sufrido por los hammers ante sus vecinos del norte tuvo en inicio idílico y un final trágico (4-1), expulsión de una de sus estrellas incluida.

Mohammed Kudus pasó de héroe a villano tras inaugurar el marcador en la primera parte y abandonar el terreno de juego antes de tiempo por una doble agresión. Aún así, el 0-1 no fue más que una anécdota. Los pupilos de Ange Postecoglou desataron un vendaval a inicio del segundo tiempo y firmaron una goleada que, vistas las ocasiones desperdiciadas, podría haber sido aún mayor. Dejan Kulusevski, Yves Bissouma y Heun-min Son vieron portería en el Tottenham, además de Jean-Claire Todibo que, gol en propia puerta incluido, terminó especialmente señalado.

Mientras que los spurs se reengancha a la lucha por los puestos de Champions League, los hammers quedan, con ocho puntos, en zona de nadie. El West Ham de Julen Lopetegui sigue siendo un equipo que ni dice ni transmite nada, y buenas muestras de ello fueron tanto la cara de incredulidad del técnico español como el ver la grada visitante prácticamente vacía antes del pitido final.

DOBLE PALO PARA LOPETEGUI

Quien avisa no es traidor. Jarrod Bowen lleva años demostrando que es uno de los mejores jugadores de la Premier League conduciendo, cuerpeando y apurando la línea de fondo, y tras una jugada y remate de Mohammed Kudus desde el interior del área, que necesitó de la intervención de Guglielmo Vicario, inglés y ghanés se encargaron de producir el 0-1 a los 19 minutos de encuentro. Esta vez el disparo de Mohammed Kudus, tras la internada del capitán hammer, sí acabó dentro.

Los pupilos de Julen Lopetegui cerraron filas en torno a la meta defendida por Alphonse Aréola una vez adquirieron la ventaja en el marcador y el cuadro local, que insistió especialmente a través de Brennan Johnson y Pedro Porro, se chocaba continuamente con un muro. Fue entonces un contragolpe lo que permitió a los spurs devolver las tablas al luminoso.

