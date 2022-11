Kim Jong-Un amenaza con el uso de armas nucleares si continúan amenazas a Norcorea

Madrid, 19 Nov. (EUROPA PRESS).- El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-Un, ha asegurado este sábado que si los “enemigos” continúan amenazando a su país y recurren al ataque nuclear, su país reaccionará “resueltamente” con armas nucleares y confrontación total.

La agencia de noticias norcoreana KCNA ha recogido que el líder ha instado a “reforzar constantemente” las armas nucleares estratégicas y estimular “más vigorosamente” el desarrollo de este armamento, así como a intensificar el entrenamiento de las unidades de operación de armas nucleares para cumplir con el “importante deber estratégico” en cualquier “situación y momento”.

Según recoge la misma agencia, Kim Jong-Un ha justificado la importancia de reforzar su armamento de esta naturaleza por la “peligrosa situación reciente en la que las amenazas militares de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles se vuelven cada vez más evidentes”.

Estas declaraciones se producen después de efectuarse lanzamientos de misiles balísticos al mar de Japón por dos días consecutivos, tras advertir a Estados Unidos de que emprendería acciones militares “más feroces” si continuaban su actividad armada junto a Seúl y Tokio.

Corea del Norte también ha confirmado que este viernes se llevó a cabo la prueba de un nuevo misil balístico intercontinental que forma parte de la estrategia de construcción de defensa, la cual “constituye una prioridad” para el país en el marco de la disuasión nuclear.

Esta semana Estados Unidos, así como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha compartido sus evidencias sobre que es “probable” que Corea del Norte lleve a cabo un ensayo con misiles nucleares, el primero desde 2017, después de haber observado una escalada de tensión en las últimas semanas.

EU, COREA DEL SUR, JAPÓN Y OTRAS NACIONES SE REÚNEN DE EMERGENCIA

Los líderes de Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, han mantenido una reunión de emergencia después del último lanzamiento por parte de Corea del Norte de un nuevo misil balístico intercontinental de este viernes.

Los mandatarios se han reunido al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se está celebrando en Bangkok (Tailandia) donde todos ellos están convocados, según recoge la televisión pública japonesa NHK.

We strongly condemn the long-range ballistic missile launch by North Korea, and we again call for North Korea to stop further unlawful, destabilizing acts. pic.twitter.com/rK01uT5XNl

— Vice President Kamala Harris (@VP) November 18, 2022