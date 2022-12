La potencia mundial arroja a los más necesitados a vivir en autos, carpas, veredas…

Por Janie Har y Greoff Mulvihill

SAN FRANCISCO (AP).— El Gobierno de Joe Biden aumentará sus esfuerzos para ayudar a las personas que duermen en veredas, carpas y autos de Estados Unidos, según anunció el lunes después de que un nuevo reporte federal confirmara lo que es evidente para la gente en muchas ciudades: la indigencia persiste pese a los redoblados esfuerzos locales.

Los conteos exigidos por el Gobierno federal en todo el país contabilizaron unas 582 mil personas sin hogar -una cifra que deja fuera a algunas personas y no incluye a las que se alojan con amigos o familiares porque no tienen su propia casa-, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

People experiencing unsheltered homelessness increased by 3.4 percent.

To address this population, we are granting $322 million to tackle unsheltered and rural homelessness to connect vulnerable individuals and families to housing, health care, and supportive services. pic.twitter.com/pKvcOXVOSJ

— Department of Housing and Urban Development (@HUDgov) December 19, 2022