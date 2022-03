Policía detiene a sospechoso de asesinato en serie de indigentes en NY y Washington

NUEVA YORK, 15 de marzo (AP).— La policía anunció el martes por la mañana la detención de un sospechoso de acosar a hombres sin hogar que dormían en las calles de la ciudad de Nueva York y Washington D.C., matar al menos a dos personas y herir a otras tres en menos de dos semanas.

El sospechoso fue detenido en Washington D.C. y estaba siendo interrogado por la policía, según dijo en Twitter el Departamento de Policía Metropolitana.

La policía de las dos ciudades había publicado varias fotografías de cámaras de seguridad, incluida un primer plano que mostraba claramente el rostro del hombre, e instó a la gente que pudiera reconocerle a ponerse en contacto con las autoridades.

Los alcaldes de Nueva York y Washington D.C. habían pedido la colaboración del público el lunes para buscar al agresor. Sin embargo, los investigadores admitieron entonces que sabían poco sobre el sospechoso o sus motivos.

La Alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, y el Alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, hablaron juntos el lunes en una conferencia de prensa e instaron a todos los que vivieran en la calle a acudir a refugios municipales donde estarían más seguros.

We need everyone to take a moment to watch the below video. This suspect is wanted in connection to 2 homicides and at least 3 additional shootings of homeless men in DC & NYC. Community tips help solve cases.

Call (202) 727-9099/text 50411 with info. @NYPDnews @ATFWashington pic.twitter.com/2kY3jXomSE

— DC Police Department (@DCPoliceDept) March 14, 2022