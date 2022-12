Senador Pedro Haces anuncia la construcción de una nueva plaza de toros en la CdMx

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Senador Pedro Haces Barba anunció que en 2023 iniciará la construcción de una nueva plaza de toros al poniente de la Ciudad de México con capacidad para 12 mil personas.

La plaza, que construirá junto con el ingeniero Carlos Peralta, también criador de toros de lidia, debe quedar en dos años.

“Construiremos junto con un gran amigo, el ingeniero Carlos Peralta, una plaza de toros para 12 mil espectadores. No se pretende competir con nadie, simplemente que una metrópoli como la Ciudad de México cuente con un espacio taurino más. Es importante la unión de todos, porque la unión hace la fuerza”, dijo Haces en conferencia al presentar el serial taurino en Texcoco, Estado de México.

Además pidió que los sectores de la fiesta se unan para que se haga una recolección de 30 mil firmas para que la tauromaquia siga celebrándose en la capital del país.

“Hoy me preocupa que hay una iniciativa ciudadana y desde aquí exhorto a la empresa de la Plaza México respetuosamente para que recopile firmas de los aficionados y resarcir lo que están haciendo nuestros contendientes, que quieren prohibir la fiesta brava, y presentar en la Asamblea de Diputados de la Ciudad de México un punto de acuerdo de no prohibición en la Ciudad de México. No podemos dejar una metrópoli tan importante sin fiesta brava, por ello decidimos que fuera Texcoco el escenario donde demos una temporada en dos partes”, destacó Haces.