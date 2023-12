Qué Me Sucede al Vapear

https://youtu.be/NYL128lYE3k

Desde el año 2010 cuando la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) de los Estados Unidos) perdió la batalla legal contra la industria del tabaco disfrazada de solución para disminuir el tabaquismo, el uso de vapeadores, producidos por la industria del tabaco, ha inundado no sólo las tiendas y espacios públicos si no que han engañado a las personas haciéndoles creer que vapear es una práctica sin riesgo y es una forma segura y temporal para lograr dejar de fumar.

Alrededor del dos por ciento de quienes estudian secundaria usan cigarrillos y del 10 al 20 por ciento han experimentado el uso de vapeadores.

Conceptos básicos de vapear

Los cigarrillos electrónicos o vapeadores, conocidos como ENDS por sus siglas en inglés (Electronic Nicotine Delivery Systems) tienen una bobina que calienta y vaporiza líquidos y aceites. Los vehículos de nicotina y otras sustancias son comúnmente propilenglicol o glicerol. Se agregan además saborizantes artificiales como menta, sabores a frutas u otros líquidos de sabor dulce. En algunas ocasiones incluso se agrega THC (Tetrahidrocannabinol).

Efectos físicos del vapeo

Los efectos de los fluidos utilizados en los cigarrillos electrónicos tienen efectos individuales y combinados.

La nicotina aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y la presión arterial, lo que teóricamente con el tiempo causa cambios en la forma y función del corazón. Lo que con el tiempo causa insuficiencia cardíaca e incrementa el riesgo de arritmias.

El propilenglicol y el glicerol causan en algunas personas, sibilancias como las que se escuchan en un ataque de asma, tos seca e inflamación de garganta. Los saborizantes son varios y los efectos en la salud también son varios.

Los edulcorantes, cuando se fragmentan con el calor producen aldehídos los cuales son la causa de las enfermedades cardiovasculares inducidas por los cigarrillos y también inducen la presentación de bronquitis crónica con enfisema, enfermedad conocida como EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Otros sabores usados en vapeadores se ha observado dañan el ADN en arterias y venas y en los pulmones.

El níquel y el cromo producidos por la parte que calienta los líquidos se inhalan con el aerosol producido. Estos dos metales causan inflamación pulmonar. Además el níquel es carcinógeno.

La nicotina y otros líquidos sin nicotina pueden aumentar la activación, reactividad y agregación plaquetaria lo que favorece la formación de trombos (coágulos sanguíneos) los cuales al desprenderse y viajar por el torrente reciben el nombre de émbolos; precipitan la rigidez vascular y la formación de radicales o formas reactivas de oxígeno, así como disminuyen la utilización de la glucosa cerebral.

La persona que vapea incrementa el riesgo para desarrollar tos crónica y mayor producción de flema con irritación de las vías respiratorias superiores. Modelos en animales han mostrado que el aerosol producido provoca un movimiento lento de los cilios en las vías respiratorias que son los encargados de movilizar el moco que se produce en condiciones normales y aumenta al vapear. Muestras de raspados nasales muestran supresión de los genes de respuesta inmune e inflamatoria y esto aumenta el riesgo para presentar infecciones.

Si existe en alguna persona que vapea predisposición genética, se presentan a edad más temprana enfermedades como neumonitis eosinofílica, neumonía por hipersensibilidad y enfermedad pulmonar intersticial.

EVALI

En personas que vapean se ha observado una nueva enfermedad y una lesión pulmonar asociada al vapeo conocida como EVALI por sus siglas en ingles (E-cigarette or Vaping productuse–Associated Lung Injury). Hasta 2020 se habían identificado 2807 hospitalizaciones y 68 muertes por EVALI en los Estados Unidos. Los síntomas son fatiga, fiebre, síntomas gastrointestinales y dificultad respiratoria como el componente mas importante. La radiografía de tórax suele mostrar zonas con apariencia de vidrio esmerilado de forma difusa-simétrica en ambos pulmones. El 50 por ciento de las personas con EVALI han requerido cuidados de Terapia Intensiva.

Dejar de fumar

Algunas personas me preguntan si el vapeo es una buena opción para dejar de fumar. No hay una autoridad sanitaria del mundo que lo haya aprobado con ese fin. También es cierto que si se establece un plan con una reducción sostenida del consumo, es posible establecer un plan para dejar de fumar como lo señala un meta-análisis publicado en Cochrane y esto es más efectivo que los otros métodos para dejar de fumar incluyendo parches, goma de mascar, hipnosis y medicamentos.

Efectos a largo plazo

Los sistemas vapeadores no han estado en el mercado suficiente tiempo como para saber cuáles son los efectos a largo plazo.

Para conocer cuáles son los efectos a largo plazo se usan actualmente modelos animales en protocolos de investigación. Hasta hoy los modelos en animales han demostrado cambios como la inflamación, bronquitis, enfisema, daño al ADN, lo cual se relaciona con desarrollo de EPOC y cáncer de pulmón.

Se concluye en la revisión que:

“El uso del sistema electrónico de administración de nicotina no es benigno y se asocia a un efecto acumulativo de los impactos adversos en la salud. Los daños causados son similares y equivalentes a los causados por el tabaquismo”.

En resumen, vapear no es bueno para la salud y si se elige como método para dejar de fumar debe ser con un plan que establezca cómo se va a reducir su uso y cuándo se dejará de usar. De lo contrario es sólo otra forma de causar enfermedades pulmonares, cardiacas y vasculares asociadas a la inflamación o cáncer de pulmón por un hábito nocivo.

Muchas gracias.

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.